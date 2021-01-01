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Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО

Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО
Волинянські рятувальники - бронзові призери змагань з гирьового спорту серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту.

Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.

17-18 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбулися змагання з гирьового спорту у залік Спартакіади–2021 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту. Захід зібрав понад 70 спортсменів із різних регіонів нашої держави, які продемонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.

На спортивних перегонах були присутніми представники ДСНС України, керівництва Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, ветерани, курсанти і студенти.

На урочистому відкритті змагань учасників вітав проректор університету Олег Семків та бажав яскравих перемог.

У запеклій боротьбі І місце у загальнокомандному заліку посіла команда Національного університету цивільного захисту України.

Срібним призером змагань з гирьового спорту у залік Спартакіади-2020 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту стала команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Бронзу виборола команда Управління ДСНС України у Волинській області у складі: Василя Гнатюка, Ігоря Зимоніна, Олександра Кузьміна, Руслана Романюка та Вадима Сокола.

Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО
Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО
Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО



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Теги: волинські рятувальники, змагання, гирьовий спорт, бронзові призери
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