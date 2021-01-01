Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Волинянські рятувальники - бронзові призери змагань з гирьового спорту серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту.
Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.
17-18 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбулися змагання з гирьового спорту у залік Спартакіади–2021 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту. Захід зібрав понад 70 спортсменів із різних регіонів нашої держави, які продемонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.
На спортивних перегонах були присутніми представники ДСНС України, керівництва Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, ветерани, курсанти і студенти.
На урочистому відкритті змагань учасників вітав проректор університету Олег Семків та бажав яскравих перемог.
У запеклій боротьбі І місце у загальнокомандному заліку посіла команда Національного університету цивільного захисту України.
Срібним призером змагань з гирьового спорту у залік Спартакіади-2020 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту стала команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Бронзу виборола команда Управління ДСНС України у Волинській області у складі: Василя Гнатюка, Ігоря Зимоніна, Олександра Кузьміна, Руслана Романюка та Вадима Сокола.
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Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.
17-18 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбулися змагання з гирьового спорту у залік Спартакіади–2021 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту. Захід зібрав понад 70 спортсменів із різних регіонів нашої держави, які продемонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.
На спортивних перегонах були присутніми представники ДСНС України, керівництва Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, ветерани, курсанти і студенти.
На урочистому відкритті змагань учасників вітав проректор університету Олег Семків та бажав яскравих перемог.
У запеклій боротьбі І місце у загальнокомандному заліку посіла команда Національного університету цивільного захисту України.
Срібним призером змагань з гирьового спорту у залік Спартакіади-2020 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту стала команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Бронзу виборола команда Управління ДСНС України у Волинській області у складі: Василя Гнатюка, Ігоря Зимоніна, Олександра Кузьміна, Руслана Романюка та Вадима Сокола.
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