Волинські рятувальники посіли призове місце на змаганнях із гирьового спорту. ФОТО

Волинянські рятувальники - бронзові призери змагань з гирьового спорту серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту.Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.17-18 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбулися змагання з гирьового спорту у залік Спартакіади–2021 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту. Захід зібрав понад 70 спортсменів із різних регіонів нашої держави, які продемонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.На спортивних перегонах були присутніми представники ДСНС України, керівництва Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, ветерани, курсанти і студенти.На урочистому відкритті змагань учасників вітав проректор університетута бажав яскравих перемог.У запеклій боротьбі І місце у загальнокомандному заліку посіла команда Національного університету цивільного захисту України.Срібним призером змагань з гирьового спорту у залік Спартакіади-2020 ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту стала команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.Бронзу виборола команда Управління ДСНС України у Волинській області у складі:та