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Хвора на ДЦП дівчинка з Луцька малює, тримаючи пензлик ротом

Хвора на ДЦП дівчинка з Луцька малює, тримаючи пензлик ротом
13-річна Даринка з Луцька, яка хвора на дитячий церебральний параліч, малює, тримаючи пензлик ротом.

Про це йдеться в матеріалі газети "Вісник і Ко".

Даринка ходить до школи, де познайомилася з донечкою вчителя-асистента Анною. У дівчаток одразу виник особливий зв’язок. Анна має складну хворобу нирок, і навіть те, що вона жива, – це велике диво. А ще дитина дуже гарно малює: в юної художниці картини купують навіть за кордоном. Дівчатка дуже потоваришували і почали малювати разом.

Даринка, оскільки не могла взяти в руки пензлик, розпочала малювати, тримаючи його ротом. Даринка малювала, а Аня доповнювала її малюнок. Вони разом спілкувалися, жартували, разом вони сила, хоча поодинці обидві дуже сором’язливі.

"Вона стільки праці вкладає в своє малювання, буває, аж вся мокра, це ж уявіть, як важко тримати пензлик ротом і малювати. Я навіть сама спробувала, але в мене нічого не вийшло. Для мене її малюнки надзвичайно гарні, хоча хтось збоку, можливо, і не побачить у них шедеврів. Малює доня дуже часто. Або на планшеті, або є в нас стійка, куди ми її ставимо і фіксуємо в стоячому положенні, кладемо на підставку папір, і так вона малює. Зараз вона знайшла в інтернеті цікаву програму, де вираховує по клітиночках і так малює. Свої роботи виставляє в "Інстаграмі", – із захопленням розповідає мама Даринки Ольга.

Крім цього Даринка і її брат Денис займалися плаванням. Навіть їздили в інші міста на змагання, де посідали призові місця, отримували грамоти, медалі. Тобто Даринка не ходила, ручками не рухала, але на змаганнях отримувала нагороди. Діти були навіть на міжнародній спецолімпіаді у Львові і там теж отримали медалі.

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Теги: Луцьк
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