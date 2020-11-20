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Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО

Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО
У Луцьку льотний склад 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна продовжують навчання та відточують свою майстерність.

Про це йдеться на сайті АрміяІnform.

Винищувачі МіГ-29 почергово підіймаються у небо для відпрацювання низки умовних бойових завдань. Льотчиків готують до підвищення класної кваліфікації. Вони виявляють наземні та атакують повітряні цілі.

Планові польоти надзвичайно важливі, адже льотна справа вимагає постійної практики. Серед літаків є і двомісна модифікація МіГ-29УБ (навчально-бойовий), що застосовується для ефективнішого навчання льотній справі молодих пілотів.


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Теги: 204-та БрТА, Волинь, Луцьк
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