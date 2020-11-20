Військовий севастопольсько-волинської бригади став кращим гравцем чемпіонату Сухопутних військ з футзалу
Сьогодні, 08:36
В Одесі на базі Військової академії завершився чемпіонат Сухопутних військ Збройних Сил України з футзалу.
З одинадцяти збірних команд третє місце посіла команда оперативного командування "Захід", у складі якої були льотчики 204-ї БрТА імені Олександра Покришкіна, - повідомляє АрміяInform.
За підсумками ігор у підгрупах до фінальної частини чемпіонату потрапили команди оперативного командування «Схід» та «Північ». Вони і розіграли медалі за перше і друге місця. Сильнішими виявилися представники ОК «Північ».
Переможці та призери чемпіонату, а також найкращі гравці чемпіонату були нагороджені медалями, кубками та пам’ятними призами.
Варто зазначити, що військовослужбовець 204-ї БрТА майор Констянтин Яценко став кращим гравцем турніру.
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З одинадцяти збірних команд третє місце посіла команда оперативного командування "Захід", у складі якої були льотчики 204-ї БрТА імені Олександра Покришкіна, - повідомляє АрміяInform.
За підсумками ігор у підгрупах до фінальної частини чемпіонату потрапили команди оперативного командування «Схід» та «Північ». Вони і розіграли медалі за перше і друге місця. Сильнішими виявилися представники ОК «Північ».
Переможці та призери чемпіонату, а також найкращі гравці чемпіонату були нагороджені медалями, кубками та пам’ятними призами.
Варто зазначити, що військовослужбовець 204-ї БрТА майор Констянтин Яценко став кращим гравцем турніру.
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