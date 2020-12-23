Волинські поліцейські визначили найкращих рукопашників. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
П'ятдесят поліцейських з усієї області демонстрували свої вміння та прийоми, які є дуже важливими і в повсякденній службі, під час чемпіонату ГУНП у Волинській області з рукопашного бою.
Про це повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Сім команд, півсотні учасників, сім вагових категорій, неймовірні емоції, здобутий досвід, – усе це результат чемпіонату ГУНП у Волинській області з рукопашного бою, який відбувся 19 лютого на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки.
Захід організовав відділ професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області за сприяння ГО «спортивний клуб поліції «Волинь»».
У заході взяли участь заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України Володимир Буравський, голова регіональної федерації рукопашного бою «Рубіж», суддя національної категорії з рукопашного бою Сергій Гузов.
Змагалися на чемпіонаті сім команд від: ГУНП у Волинській області, управління КОРД, роти поліції особливого призначення, а також Луцького та Ковельського районних управлінь та Володимир-Волинського і Камінь-Каширського районних відділів поліції.
Головний суддя змагань, голова регіональної федерації рукопашного бою «Рубіж», суддя національної категорії з рукопашного бою, Сергій Гузов зазначив, що це перший чемпіонат ГУНП у якому всі підрозділі поліції Волинської області представили свої команди. Рівень учасників змагань різний, усі вони підготовлені, але перемогу здобули найсильніші.
За результатами змагань перше призове місце виборола команда управління КОРД , друге – ГУНП у Волинській області, третє місце – команда роти поліції особливого призначення. Командам переможницям та чемпіонам вручили кубки, медалі та грамоти.
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Про це повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Сім команд, півсотні учасників, сім вагових категорій, неймовірні емоції, здобутий досвід, – усе це результат чемпіонату ГУНП у Волинській області з рукопашного бою, який відбувся 19 лютого на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки.
Захід організовав відділ професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області за сприяння ГО «спортивний клуб поліції «Волинь»».
У заході взяли участь заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України Володимир Буравський, голова регіональної федерації рукопашного бою «Рубіж», суддя національної категорії з рукопашного бою Сергій Гузов.
Змагалися на чемпіонаті сім команд від: ГУНП у Волинській області, управління КОРД, роти поліції особливого призначення, а також Луцького та Ковельського районних управлінь та Володимир-Волинського і Камінь-Каширського районних відділів поліції.
Головний суддя змагань, голова регіональної федерації рукопашного бою «Рубіж», суддя національної категорії з рукопашного бою, Сергій Гузов зазначив, що це перший чемпіонат ГУНП у якому всі підрозділі поліції Волинської області представили свої команди. Рівень учасників змагань різний, усі вони підготовлені, але перемогу здобули найсильніші.
За результатами змагань перше призове місце виборола команда управління КОРД , друге – ГУНП у Волинській області, третє місце – команда роти поліції особливого призначення. Командам переможницям та чемпіонам вручили кубки, медалі та грамоти.
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