вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вилучення бурштину, зброї, наркотиків, крадених речей: поліція проводить відпрацювання Нововолинська

Вилучення бурштину, зброї, наркотиків, крадених речей: поліція проводить відпрацювання Нововолинська
У Нововолинську правоохоронці проводять оперативно-профілактичне відпрацювання. У рамках цих заходів відбулось і більше десяти санкціонованих обшуків.

До оперативно-профілактичного відпрацювання, які відбулися 19 лютого, залучили близько сотні правоохоронців різних підрозділів волинської поліції, - повідомляють у пресслужбі правоохоронців.

Участь у оперативно-профілактичному відпрацюванні взяли співробітники управління КОРД, роти поліції особливого призначення, управління карного розшуку та слідчого управління, управління превентивної діяльності, Володимир-Волинського районного відділу поліції, кінологічного центру ГУНП разом зі службовими собаками.

Такі заходи на території області триватимуть і надалі, адже поліція тримає на контролі оперативну обстановку на Волині й забезпечує належне безпекове середовище для мешканців.

Під час превентивних заходів лише за перші кілька годин групи реагування патрульної поліції оформили десятки адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху. У тому числі, виявлено п’ять водіїв у стані алкогольного сп’яніння, один з яких пропонував поліцейським неправомірну вигоду, аби уникнути покарання. За це йому загрожує кримінальна відповідальність. Притягували до адмінвідповідальності і осіб, які чинили хуліганство або перебували нетверезими в громадських місцях.

Тим часом, дільничні офіцери поліції перевіряють десятки раніше судимих осіб, які вчиняли пограбування та крадіжки, а також тих, які підозрюються у вживанні наркотиків. Крім того, перевіряють громадян, які перебувають на обліку як домашні насильники.

Також поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 185 та ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України. Обшуки провели в осіб, які здійснювали крадіжки з проникненням, пограбування в місті та чинили хуліганство із застосуванням зброї та нанесенням тілесних ушкоджень.

Під час обшуків виявили та вилучили наркотичні речовини і прилади для їх вживання, декілька одиниць різних видів вогнепальної зброї, пневматичну зброю з ознаками переробки під вогнепальну, понад півтисячі набоїв, холодну зброю, грошові кошти, електроінструменти, годинники та інші цінні речі, які, ймовірно, були предметами злочинних посягань. Знайдено і вилучено також понад пів кілограма бурштину-сирцю.

Слідчі дії тривають. Поліція встановлює осіб, причетних до протиправної діяльності. Про подальші результати оперативно-профілактичного відпрацювання інформуватимемо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вилучення бурштину, зброї, наркотиків, крадених речей: поліція проводить відпрацювання Нововолинська
Сьогодні, 05:28
Терорист «ЛНР» під час навчань відстрелив собі статевий орган
Сьогодні, 04:18
Верховна Рада прийняла закон про необмежений доступ адвоката до підозюваного
Сьогодні, 03:17
Хвора на ДЦП дівчинка з Луцька малює, тримаючи пензлик ротом
Сьогодні, 02:16
В українськиї нардепів обіцяють відбирати мільйонні статки
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
12 лютий, 09:25
Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини
09 лютий, 13:00
На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
28 травень, 2020, 22:59
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 2020, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
19 лютий, 12:00
 1
Вилучення бурштину, зброї, наркотиків, крадених речей: поліція проводить відпрацювання Нововолинська
Сьогодні, 05:28
 0
Терорист «ЛНР» під час навчань відстрелив собі статевий орган
Сьогодні, 04:18
 0
Верховна Рада прийняла закон про необмежений доступ адвоката до підозюваного
Сьогодні, 03:17
 0
Хвора на ДЦП дівчинка з Луцька малює, тримаючи пензлик ротом
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8