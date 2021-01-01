Луцька «Волинь» знову поїхала на тренувальний збір до Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Футбольний клуб "Волинь" з міста Луцька знову поїхав до Білорусі на тренувальний збір.
Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
19 лютого волиняни прибули в місто Брест і вже встигли провести перше тренування. 20 лютого "хрестоносці" зіграють спаринг проти місцевого футбольного клубу "Динамо-Брест".
Матч розпочнеться о 13:00.
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Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
19 лютого волиняни прибули в місто Брест і вже встигли провести перше тренування. 20 лютого "хрестоносці" зіграють спаринг проти місцевого футбольного клубу "Динамо-Брест".
Матч розпочнеться о 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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