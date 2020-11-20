В Росії напали на консульство України і порізали військовослужбовця
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У консульстві України в Санкт-Петербурзі візитер вдарив ножем охоронця, військовослужбовця Держприкордонслужби.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на місцеве видання “Фонтанка”, яке навело останні відомі деталі події.
Як передає “Фонтанка”, опівдні в консульство України в Петербурзі, яке розташоване в будинку 1 по вулиці Бонч-Бруєвича, прийшов чоловік. День не був приймальний, про що йому повідомив охоронець на вході. У цей момент чоловік дістав ніж і вдарив співробітника консульства, військовослужбовця Держприкордонслужби України. Все це, за попередньою інформацією, візитер виконав мовчки.
Як повідомили в ГУ МВС, біля даної будівлі знаходився наряд поліції, який відреагував на подію: зловмисник був знешкоджений і доставлений у відділ поліції для роз’яснення. Потерпілому поліцейські негайно викликали “швидку” допомогу.
“Постраждалого охоронця, 31-річного чоловіка, відвезли в Маріїнську лікарню. Його поранення лікарі оцінюють як легке. Нападника доставили в 76 відділ поліції, де з’ясувалося, що йому 34 роки, він народився в Петербурзі і проживає на Василівському острові з матір’ю, уродженкою Ростовської області, братом і сестрою, а також батьком, який народився в Україні”, — пише видання.
Причини нападу встановлюються. У затриманого, як пишуть ЗМІ, “виявилася багата кримінальна біографія”. На початку 2000-х він притягувався до відповідальності за викрадення і умисне знищення майна. Отримав умовний термін. Потім отримав умовно за шахрайство. Був під слідством за навмисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю, але справа була припинена. У 2015 році він отримав серйозний термін за розбій і тільки нещодавно звільнився з колонії в Ленінградській області. Термін петербуржець отримав за наліт на ломбард на Заневському проспекті, де він за допомогою пневматичного пістолета забрав ювелірних виробів і грошей з каси на загальну суму в 2,6 млн рублів.
Сам момент нападу потрапив на відео. На ньому видно, що візитер з пачкою паперів та пакетом підходить до дверей консульства, близько полудня 19 лютого.
“Він дзвонить по домофону, і охоронець відкриває двері. Чоловік декілька разів б’є ножем в людину, яку прикривають двері. Потім спокійно відходить, кинувши в повітря пачку принесених паперів. Видно, що чоловік залишається у дворі дипмісії і піднімає руки вгору”, — передала “Фонтанка”.
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на місцеве видання “Фонтанка”, яке навело останні відомі деталі події.
Як передає “Фонтанка”, опівдні в консульство України в Петербурзі, яке розташоване в будинку 1 по вулиці Бонч-Бруєвича, прийшов чоловік. День не був приймальний, про що йому повідомив охоронець на вході. У цей момент чоловік дістав ніж і вдарив співробітника консульства, військовослужбовця Держприкордонслужби України. Все це, за попередньою інформацією, візитер виконав мовчки.
Як повідомили в ГУ МВС, біля даної будівлі знаходився наряд поліції, який відреагував на подію: зловмисник був знешкоджений і доставлений у відділ поліції для роз’яснення. Потерпілому поліцейські негайно викликали “швидку” допомогу.
“Постраждалого охоронця, 31-річного чоловіка, відвезли в Маріїнську лікарню. Його поранення лікарі оцінюють як легке. Нападника доставили в 76 відділ поліції, де з’ясувалося, що йому 34 роки, він народився в Петербурзі і проживає на Василівському острові з матір’ю, уродженкою Ростовської області, братом і сестрою, а також батьком, який народився в Україні”, — пише видання.
Причини нападу встановлюються. У затриманого, як пишуть ЗМІ, “виявилася багата кримінальна біографія”. На початку 2000-х він притягувався до відповідальності за викрадення і умисне знищення майна. Отримав умовний термін. Потім отримав умовно за шахрайство. Був під слідством за навмисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю, але справа була припинена. У 2015 році він отримав серйозний термін за розбій і тільки нещодавно звільнився з колонії в Ленінградській області. Термін петербуржець отримав за наліт на ломбард на Заневському проспекті, де він за допомогою пневматичного пістолета забрав ювелірних виробів і грошей з каси на загальну суму в 2,6 млн рублів.
Сам момент нападу потрапив на відео. На ньому видно, що візитер з пачкою паперів та пакетом підходить до дверей консульства, близько полудня 19 лютого.
“Він дзвонить по домофону, і охоронець відкриває двері. Чоловік декілька разів б’є ножем в людину, яку прикривають двері. Потім спокійно відходить, кинувши в повітря пачку принесених паперів. Видно, що чоловік залишається у дворі дипмісії і піднімає руки вгору”, — передала “Фонтанка”.
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