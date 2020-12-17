Верховна Рада прийняла закон про необмежений доступ адвоката до підозрюваного





Як передає кореспондент



Законом передбачено, що адвокат має бути невідкладно допущений до особи, яка має право на захист, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7-ї години до 20-ї години без спеціального дозволу на її вимогу.



Крім цього, кодекс доповнюється статтею 201, якою встановлюється зобов’язання інформувати захисників про зміну процесуального статусу чи умов перебування засудженого клієнта. В інформаційному листі зазначаються ініціатор прийнятих рішень стосовно засудженого, правове обґрунтування таких рішень, інформація щодо місця перебування засудженого, у тому числі підстави та дата його зміни, а також підстави для зміни правового, процесуального статусу засудженого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення доступу захисника до підозрюваного, обвинуваченого або засудженого.Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист» (№ 2063) проголосували 330 народних депутатів.Законом передбачено, що адвокат має бути невідкладно допущений до особи, яка має право на захист, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7-ї години до 20-ї години без спеціального дозволу на її вимогу.Крім цього, кодекс доповнюється статтею 201, якою встановлюється зобов’язання інформувати захисників про зміну процесуального статусу чи умов перебування засудженого клієнта. В інформаційному листі зазначаються ініціатор прийнятих рішень стосовно засудженого, правове обґрунтування таких рішень, інформація щодо місця перебування засудженого, у тому числі підстави та дата його зміни, а також підстави для зміни правового, процесуального статусу засудженого.

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