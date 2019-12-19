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З Кремлем і триколором: в Україні випускають пиво «Московське»

З Кремлем і триколором: в Україні випускають пиво «Московське»
Пиво "Московське" з етикеткою із зображенням Кремля та прапора Російської Федерації випускається на підконтрольній Україні території.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український військовий Анатолій Штефан, - повідомляє Кореспондент.

"Тут справа не стільки в назві пива - Московське, а більше в триколорі російських окупантів і Кремлі на етикетці. Тих, хто вже сім років намагається всіма силами знищити Україну. Без слів..." - написав офіцер ЗСУ.

Пінний напій розлито в пластикову тару об'ємом 1,5 літра. Згідно з етикеткою, пиво - живе, світле і фільтроване.

Уся інформація про склад пива і виробника написана українською мовою.

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Теги: Україна, скандал
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Це не кремль
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