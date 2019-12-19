З Кремлем і триколором: в Україні випускають пиво «Московське»





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український військовий Анатолій Штефан, - повідомляє

"Тут справа не стільки в назві пива - Московське, а більше в триколорі російських окупантів і Кремлі на етикетці. Тих, хто вже сім років намагається всіма силами знищити Україну. Без слів..." - написав офіцер ЗСУ.



Пінний напій розлито в пластикову тару об'ємом 1,5 літра. Згідно з етикеткою, пиво - живе, світле і фільтроване.



Уся інформація про склад пива і виробника написана українською мовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пиво "Московське" з етикеткою із зображенням Кремля та прапора Російської Федерації випускається на підконтрольній Україні території.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український військовий Анатолій Штефан, - повідомляє Кореспондент.

"Тут справа не стільки в назві пива - Московське, а більше в триколорі російських окупантів і Кремлі на етикетці. Тих, хто вже сім років намагається всіма силами знищити Україну. Без слів..." - написав офіцер ЗСУ.Пінний напій розлито в пластикову тару об'ємом 1,5 літра. Згідно з етикеткою, пиво - живе, світле і фільтроване.Уся інформація про склад пива і виробника написана українською мовою.

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