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В українськиї нардепів обіцяють відбирати мільйонні статки

В українськиї нардепів обіцяють відбирати мільйонні статки
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що у нардепів будуть відбирати багатомільйонні статки, нажиті корупційним шляхом.

На найближчих засіданнях РНБО він пообіцяв прийняти рішення щодо офшорів і державним надр. Про це він сказав в п'ятницю, 19 лютого, в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, - пише Кореспондент.

"Далі буде. Далі будуть офшори, власність, далі буде все, що з 90-тих вкрали в українського народу - буде в українського народу. Я можу сказати, всі ці депутати, які сьогодні сидять зі статками 300 мільйонів, 400 мільйонів. Люди добрі, де ви це взяли? Ви ніколи не працювали в бізнесі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на наступні засідання РНБО буде більше рішень і вони будуть "цікавіші", зокрема, майбутні рішення будуть стосуватися нардепів.

"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які не працювали ніде, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - підкреслив він.

Данілов додав, що окремим питанням засідань РНБО буде ситуація навколо українських державних надр.

"І те, що стосується українських надр. Окрема взагалі ситуація, коли забрали все, що могли забрати, коли не платять ні копійки і волають, що переживають за народ. Не треба. Закінчилися ці часи", - заявив секретар РНБО.

Також Данілов пообіцяв викриття депутатів, які мають бізнес в Росії, і які постійно їздять до Москви.

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Теги: Україна, РНБО
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