Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу
Сьогодні, 09:04
6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фесбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 225 осіб;
летальних випадків – 73;
одужало – 4 539 осіб;
здійснили тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 299 967 осіб;
одужало – 1 144 516 осіб;
летальних випадків – 25 045;
проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 415 випадків;
Вінницька область – 554 випадки;
Волинська область – 166 випадків;
Дніпропетровська область – 290 випадків;
Донецька область – 168 випадків;
Житомирська область – 369 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 738 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 42 випадки;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 420 випадків;
Миколаївська область – 163 випадки;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 138 випадків;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 143 випадки;
Тернопільська область – 203 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 210 випадків;
Черкаська область – 127 випадків;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фесбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 225 осіб;
летальних випадків – 73;
одужало – 4 539 осіб;
здійснили тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 299 967 осіб;
одужало – 1 144 516 осіб;
летальних випадків – 25 045;
проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 415 випадків;
Вінницька область – 554 випадки;
Волинська область – 166 випадків;
Дніпропетровська область – 290 випадків;
Донецька область – 168 випадків;
Житомирська область – 369 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 738 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 42 випадки;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 420 випадків;
Миколаївська область – 163 випадки;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 138 випадків;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 143 випадки;
Тернопільська область – 203 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 210 випадків;
Черкаська область – 127 випадків;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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