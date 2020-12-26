Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фесбуці.



Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 225 осіб;

летальних випадків – 73;

одужало – 4 539 осіб;

здійснили тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 299 967 осіб;

одужало – 1 144 516 осіб;

летальних випадків – 25 045;

проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 415 випадків;

Вінницька область – 554 випадки;

Волинська область – 166 випадків;

Дніпропетровська область – 290 випадків;

Донецька область – 168 випадків;

Житомирська область – 369 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 738 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 42 випадки;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 420 випадків;

Миколаївська область – 163 випадки;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 138 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 143 випадки;

Тернопільська область – 203 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 110 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу фесбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 225 осіб;летальних випадків – 73;одужало – 4 539 осіб;здійснили тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 299 967 осіб;одужало – 1 144 516 осіб;летальних випадків – 25 045;проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована вта м.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 415 випадків;Вінницька область – 554 випадки;Дніпропетровська область – 290 випадків;Донецька область – 168 випадків;Житомирська область – 369 випадків;Закарпатська область – 414 випадків;Запорізька область – 132 випадки;Івано-Франківська область – 738 випадків;Київська область – 325 випадків;Кіровоградська область – 42 випадки;Луганська область – 45 випадків;Львівська область – 420 випадків;Миколаївська область – 163 випадки;Одеська область – 144 випадки;Полтавська область – 138 випадків;Рівненська область – 142 випадки;Сумська область – 143 випадки;Тернопільська область – 203 випадки;Харківська область – 280 випадків;Херсонська область – 35 випадків;Хмельницька область – 210 випадків;Черкаська область – 127 випадків;Чернівецька область – 522 випадки;Чернігівська область – 110 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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