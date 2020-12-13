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В смертельній ДТП на Львівщині постраждав волинянин

В смертельній ДТП на Львівщині постраждав волинянин
В аварії, яка сталася на автодорозі М-06 "Київ - Чоп", що неподалік села Ясенів Золочівського району, постраждав мешканець Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 19 лютого, близько 22:15 години, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Водій автомобіля Mitsubishi L 200, мешканець м. Київ 1986 року народження, рухаючись в напрямку м. Львів, не вибрав безпечної швидкості руху та, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем BMW під керуванням мешканця м. Полтава 1966 року народження.

Внаслідок ДТП водій автомобіля BMW загинув на місці події. З тілесними ушкодженнями в Бродівську ЦРЛ доставлені два пасажири автомобіля Mitsubishi L 200: мешканець м. Володимир-Волинський 1988 року народження та мешканець м. Харків 1978 року народження, які в подальшому від госпіталізації відмовилися.

Обставини події встановлюються.

Фото - ілюстративне

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Теги: Львівщина, аварія, волинянин
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