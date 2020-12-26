вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 20 лютого

Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.77, а продаж – 27.99.

Євро при купівлі становить – 33.49, продажу – 33.85.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.39, продаж – 7.53.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин: скільки справ розглянув суд Луцька щодо порушників та скільки штрафів наклали
Сьогодні, 10:30
Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Сьогодні, 10:16
Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*
Сьогодні, 10:00
В смертельній ДТП на Львівщині постраждав волинянин
Сьогодні, 09:30
Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 31 січня Курс валют у Луцьку на 31 січня
31 січень, 09:30
Курс валют у Луцьку на 26 грудня Курс валют у Луцьку на 26 грудня
26 грудень, 2020, 09:48
Курс валют у Луцьку на 28 листопада Курс валют у Луцьку на 28 листопада
28 листопад, 2020, 09:50
Курс валют у Луцьку на 1 листопада Курс валют у Луцьку на 1 листопада
01 листопад, 2020, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
19 лютий, 12:00
 1
Карантин: скільки справ розглянув суд Луцька щодо порушників та скільки штрафів наклали
Сьогодні, 10:30
 0
Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Сьогодні, 10:16
 0
Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*
Сьогодні, 10:00
 0
В смертельній ДТП на Львівщині постраждав волинянин
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8