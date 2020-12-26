Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Сьогодні, 10:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.77, а продаж – 27.99.
Євро при купівлі становить – 33.49, продажу – 33.85.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.39, продаж – 7.53.
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Євро при купівлі становить – 33.49, продажу – 33.85.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.39, продаж – 7.53.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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