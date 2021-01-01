4 смерті та 166 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 45,

Луцький район – 24,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 38,

м. Нововолинськ – 11,

Володимир-Волинський район – 8,

Іваничівський район – 4,

Ковельський район – 4,

Любомльський район – 1,

Шацький район – 6,

Ратнівський район – 4,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 8,

Маневицький район – 2.



Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 38 868 випадків.

Одужало – 36 098 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 619 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Ківерцівський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 154 965 осіб, за минулу добу обстежили 711 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 166 випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 45,Луцький район – 24,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 38,м. Нововолинськ – 11,Володимир-Волинський район – 8,Іваничівський район – 4,Ковельський район – 4,Любомльський район – 1,Шацький район – 6,Ратнівський район – 4,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 8,Маневицький район – 2.Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 38 868 випадків.Одужало – 36 098 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 619 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Ківерцівський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 154 965 осіб, за минулу добу обстежили 711 осіб.

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