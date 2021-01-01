4 смерті та 166 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:45
За минулу добу на Волині зареєстрували 166 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 45,
Луцький район – 24,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 38,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Ковельський район – 4,
Любомльський район – 1,
Шацький район – 6,
Ратнівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 2.
Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 38 868 випадків.
Одужало – 36 098 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 619 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Ківерцівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 154 965 осіб, за минулу добу обстежили 711 осіб.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 45,
Луцький район – 24,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 38,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Ковельський район – 4,
Любомльський район – 1,
Шацький район – 6,
Ратнівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 2.
Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 38 868 випадків.
Одужало – 36 098 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 619 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Ківерцівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 154 965 осіб, за минулу добу обстежили 711 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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