У Львові іноземець пограбував лучанку. ФОТО





Зловмисника, під час відпрацювання території обслуговування, викрили оперативники кримінальної поліції управління карного розшуку поліції Львівщини та Львівського районного управління поліції відразу після скоєння злочину,



Встановили, що 19 лютого о 19.15 під час проїзду в маршрутному таксі 41-річний іноземець заволодів сумочкою пасажирки, жительки міста Луцьк віком 31 рік. Подія сталась на вулиці Городоцькій, у сумочці були гроші у сумі 600 гривень, банківські картки, мобільний телефон та інше майно. Зловмисник намагався втекти, проте його оперативно затримали правоохоронці.



За фактом слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.



Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові поліцейські затримали іноземця, причетного до пограбування жительки Луцька.Зловмисника, під час відпрацювання території обслуговування, викрили оперативники кримінальної поліції управління карного розшуку поліції Львівщини та Львівського районного управління поліції відразу після скоєння злочину, інформує Нацполіція у Львівській області.Встановили, що 19 лютого о 19.15 під час проїзду в маршрутному таксі 41-річний іноземець заволодів сумочкою пасажирки, жительки міста Луцьк віком 31 рік. Подія сталась на вулиці Городоцькій, у сумочці були гроші у сумі 600 гривень, банківські картки, мобільний телефон та інше майно. Зловмисник намагався втекти, проте його оперативно затримали правоохоронці.За фактом слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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