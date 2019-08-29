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Спогади рідних про волинян, які загинули на Майдані. ВІДЕО

Спогади рідних про волинян, які загинули на Майдані. ВІДЕО
2014 року під час подій на Майдані обірвалося життя двох молодих хлопців-студентів Івана Тарасюка та Василя Мойсея. На Волині згадують Героїв Небесної Сотні.

У спецпроєкті до Дня Героїв Небесної Сотні "Один із Сотні" журналісти "Суспільного Волині" поспілкувалися з батьком Івана Тарасюка та братом Василя Мойсея.

Рідні поділилися спогадами про Героїв та розповіли про те, що хлопці любили й чим жили до Майдану.

20 лютого 2014 року на Інститутській загинули двадцятирічні студенти з Волині Іван Тарасюк та Василь Мойсей. Від пострілу в груди Іван помер миттєво, Василь — у лікарні за кілька годин.

У сім’ях бережуть улюблені речі героїв, бо вірять, що в них є частинка близької людини. Пройшло сім років із подій на Майдані. Рідним досі болить, що за розстріли на Інститутській майже ніхто не покараний.

Після вбивства сина кілька років Микола Тарасюк намагався розшукати той прапор, з яким Іван йшов до Українського дому, прапор, яким згодом накриють його тіло, понівечене снайперською кулею зі зміщеним центром. У батьківській багато фотографій, нагород та особистих речей хлопця. Але знайти прапор його рідним не вдалося, як і почути у суді імена вбивць активістів-майданівців.



"Мамі про участь Василя в Євромайдані ми намагались не розповідати, аби не хвилювалася, не сварила", — пригадує священник ПЦУ, рідний брат Василя Мойсея Роман. "Богу — душа, життя — Україні, а честь — для себе" — це принт на улюбленій футболці студента, якого цей вислів привів на барикади.



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Теги: спогади, Герої Небесної Сотні, волиняни
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