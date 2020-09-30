В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО





Повідомлення про пожежу надійшло 20 лютого о 03:02,



На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.



Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.



До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.



На щастя, загиблих та постраждалих немає.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.



На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі в пологовому будинку №5, що на вулиці Маршала Говорова, 28, сталася пожежа.Повідомлення про пожежу надійшло 20 лютого о 03:02, інформує ДСНС України в Одеській області.На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.На щастя, загиблих та постраждалих немає.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.

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