В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО
Сьогодні, 14:16
В Одесі в пологовому будинку №5, що на вулиці Маршала Говорова, 28, сталася пожежа.
Повідомлення про пожежу надійшло 20 лютого о 03:02, інформує ДСНС України в Одеській області.
На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.
Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.
На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.
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Повідомлення про пожежу надійшло 20 лютого о 03:02, інформує ДСНС України в Одеській області.
На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.
Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.
На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.
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