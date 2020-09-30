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В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО

В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО
В Одесі в пологовому будинку №5, що на вулиці Маршала Говорова, 28, сталася пожежа.

Повідомлення про пожежу надійшло 20 лютого о 03:02, інформує ДСНС України в Одеській області.

На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.

Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.

До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.

На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.

В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО
В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО
В Одесі сталася пожежа в пологовому будинку, евакуювали 16 немовлят. ФОТО

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Теги: Одеса, пожежа, пологовий будино, евакуація
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