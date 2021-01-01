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Реп про Лесю Українку: учениці волинського ліцею долучилися до всеукраїнського арт-челенджу. ВІДЕО

Реп про Лесю Українку: учениці волинського ліцею долучилися до всеукраїнського арт-челенджу. ВІДЕО
Учениці Чаруківського ліцею долучилися до Всеукраїнського арт-челенджу, присвяченому 150-річчю від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!".

Відео розмістили на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти Міносвіти України.

Метою заходу є залучення дітей та молоді до кращого надбання української культурної спадщини, просвітницької роботи та національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва. Організували захід Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Учениці ліцею Марчук Уляна, Клачук Анастасія, Савчук Карина, Ціпкайло Олександра, Воробей Діана, Літвін Ірина продекламували вірш Лесі Українки "Чи пам'ятаєте, коли я говорила". Також Марчук Уляна, Воробей Діана та Клачук Анастасія записали відео, як вони читають реп про видатну українську поетесу.

23 лютого відберуть по 10 відео у двох номінаціях, які отримають найбільше переглядів. Потім ці відео буде оцінювати спеціальна комісія.






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Теги: всеукраїнський арт-челендж, Леся Українка, Чаруківський ліцей
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