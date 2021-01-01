Реп про Лесю Українку: учениці волинського ліцею долучилися до всеукраїнського арт-челенджу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
Учениці Чаруківського ліцею долучилися до Всеукраїнського арт-челенджу, присвяченому 150-річчю від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!".
Відео розмістили на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти Міносвіти України.
Метою заходу є залучення дітей та молоді до кращого надбання української культурної спадщини, просвітницької роботи та національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва. Організували захід Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Учениці ліцею Марчук Уляна, Клачук Анастасія, Савчук Карина, Ціпкайло Олександра, Воробей Діана, Літвін Ірина продекламували вірш Лесі Українки "Чи пам'ятаєте, коли я говорила". Також Марчук Уляна, Воробей Діана та Клачук Анастасія записали відео, як вони читають реп про видатну українську поетесу.
23 лютого відберуть по 10 відео у двох номінаціях, які отримають найбільше переглядів. Потім ці відео буде оцінювати спеціальна комісія.
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Відео розмістили на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти Міносвіти України.
Метою заходу є залучення дітей та молоді до кращого надбання української культурної спадщини, просвітницької роботи та національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва. Організували захід Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Учениці ліцею Марчук Уляна, Клачук Анастасія, Савчук Карина, Ціпкайло Олександра, Воробей Діана, Літвін Ірина продекламували вірш Лесі Українки "Чи пам'ятаєте, коли я говорила". Також Марчук Уляна, Воробей Діана та Клачук Анастасія записали відео, як вони читають реп про видатну українську поетесу.
23 лютого відберуть по 10 відео у двох номінаціях, які отримають найбільше переглядів. Потім ці відео буде оцінювати спеціальна комісія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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