Реп про Лесю Українку: учениці волинського ліцею долучилися до всеукраїнського арт-челенджу. ВІДЕО

Учениці Чаруківського ліцею долучилися до Всеукраїнського арт-челенджу, присвяченому 150-річчю від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!".Відео розмістили на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти Міносвіти України.Метою заходу є залучення дітей та молоді до кращого надбання української культурної спадщини, просвітницької роботи та національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва. Організували захід Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.Учениці ліцеюпродекламували вірш Лесі Українки "Чи пам'ятаєте, коли я говорила". Такожзаписали відео, як вони читають реп про видатну українську поетесу.23 лютого відберуть по 10 відео у двох номінаціях, які отримають найбільше переглядів. Потім ці відео буде оцінювати спеціальна комісія.