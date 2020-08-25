У луцькому парку стартував фестиваль снігових скульптур. ФОТО





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Над виготовленням скульптур працюють 10 команд, до складу яких увійшли як студенти вищих навчальних закладів, що у місті Луцьку, так і учні та викладачі художньої школи, творчої студії «Чарівний пензлик».



Захід організований Луцькою міською радою за сприяння фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Востаннє таке дійство у Луцьку відбувалося ще до здобуття незалежності України.



Нині ж учасники пленеру із захватом взялись освоювати нову справу: досі невідомі нюанси роботи зі сніговими скульптурами багатьох змусили внести правки до підготованих екскізів, по-новому підійти до виконання завдання.



Для усіх учасників пленеру також організували своєрідний «пункт обігріву»: тут охочі можуть поласувати печивом та теплими напоями.



Підсумки пленеру підіб’ють 21 лютого, у неділю, о 13 годині.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки сьогодні, 20 лютого, стартував пленер «Снігова скульптура».Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Над виготовленням скульптур працюють 10 команд, до складу яких увійшли як студенти вищих навчальних закладів, що у місті Луцьку, так і учні та викладачі художньої школи, творчої студії «Чарівний пензлик».Захід організований Луцькою міською радою за сприяння фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Востаннє таке дійство у Луцьку відбувалося ще до здобуття незалежності України.Нині ж учасники пленеру із захватом взялись освоювати нову справу: досі невідомі нюанси роботи зі сніговими скульптурами багатьох змусили внести правки до підготованих екскізів, по-новому підійти до виконання завдання.Для усіх учасників пленеру також організували своєрідний «пункт обігріву»: тут охочі можуть поласувати печивом та теплими напоями.Підсумки пленеру підіб’ють 21 лютого, у неділю, о 13 годині.

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