Через спалах Covid-19 у трьох областях Західної України закривають кафе та ресторани





Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна",



"Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях - це три області з критичним зростанням кількості випадків, то ми можемо чітко відстежити, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі. Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування", - зазначив він.



Нагадаємо, що коронавірус набирає обертів на заході України. Найінтенсивніше шириться хвороба на Прикарпатті. Туди літаком доправили мобільний шпиталь. Серед устаткування - понад сотня кисневих концентраторів, апарати ШВЛ та інше обладнання для штучної вентиляції легень.



Підтримати сусідню область зголосився Львів, мер Андрій Садовий заявив про готовність області прийняти хворих з Івано-Франківщини. Для них виділили 100 ліжок у військовому госпіталі у Винниках.



Головною причиною спалаху захворюваності на COVID-19 в Івано-Франківській області фахівці називають відлуння січневих свят і те, що зараз область стала чи не головною туристичною точкою для українців.

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