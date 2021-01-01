Польські митники затримали водія з України, який хотів перевезти контрабанду через кордон





Як повідомляє Yavp.pl з посиланням podkarpackie.kas.gov.pl, співробітники Національної податкової адміністрації на прикордонному переході в Корчовій затримали водія, який намагався перевезти незадекларований товар через кордон.



Під час перевірки автокару митники вилучили вилучили 100 упаковок фармацевтичних препаратів, 12 кг волосся, захисні комбінезони та планшети. Загальна вартість контрабанди перевищила 50 000 злотих.



Проти чоловіка розпочато кримінальне податкове провадження. Поки що він заплатив штраф у розмірі 7 000 злотих.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 47-річний українець вирішив зекономити 13 тисяч злотих та не повідомив про товар.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням podkarpackie.kas.gov.pl, співробітники Національної податкової адміністрації на прикордонному переході в Корчовій затримали водія, який намагався перевезти незадекларований товар через кордон.Під час перевірки автокару митники вилучили вилучили 100 упаковок фармацевтичних препаратів, 12 кг волосся, захисні комбінезони та планшети. Загальна вартість контрабанди перевищила 50 000 злотих.Проти чоловіка розпочато кримінальне податкове провадження. Поки що він заплатив штраф у розмірі 7 000 злотих.

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