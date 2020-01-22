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На Волині автівка збила молодого чоловіка: поліція розшукує водія-втікача

На Волині автівка збила молодого чоловіка: поліція розшукує водія-втікача
У селі Криничне Колківської ОТГ вночі невідоме авто збило чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначили джерела, автомобіль на шаленій швидкості збив 29-річного чоловіка. Винуватець аварії втік, залишивши людину без допомоги.

Чоловіка знайшли близько другої години ночі перехожі.

Молодий волинянин, батько двох дітей, знаходиться у важкому стані в реанімації.

Інформацію про аварію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що постраждав чоловік 1991 року народження, його госпіталізували.

Поліція розшукує винуватця ДТП.

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Теги: аварія, розшук водія, Колківська ОТГ
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