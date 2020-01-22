На Волині автівка збила молодого чоловіка: поліція розшукує водія-втікача
Сьогодні, 17:15
У селі Криничне Колківської ОТГ вночі невідоме авто збило чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначили джерела, автомобіль на шаленій швидкості збив 29-річного чоловіка. Винуватець аварії втік, залишивши людину без допомоги.
Чоловіка знайшли близько другої години ночі перехожі.
Молодий волинянин, батько двох дітей, знаходиться у важкому стані в реанімації.
Інформацію про аварію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що постраждав чоловік 1991 року народження, його госпіталізували.
Поліція розшукує винуватця ДТП.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначили джерела, автомобіль на шаленій швидкості збив 29-річного чоловіка. Винуватець аварії втік, залишивши людину без допомоги.
Чоловіка знайшли близько другої години ночі перехожі.
Молодий волинянин, батько двох дітей, знаходиться у важкому стані в реанімації.
Інформацію про аварію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що постраждав чоловік 1991 року народження, його госпіталізували.
Поліція розшукує винуватця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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