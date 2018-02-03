Могла впасти на дітей: у Луцьку брила льоду зі снігом потрощила автівку таксі
Сьогодні, 21:14
У Луцьку льодова брила зі снігом впала з даху житлового будинку просто на автомобіль таксі.
Про це й facebook повідомила Оксана Прокопчук-Мовяк.
Лучанка повідомила, що кількома секундами раніше на місці, де зупинився автомобіль грались діти.
"Таксі, яке привезло мене додому, постраждало від брили льоду, яка злетіла з даху будинку по Грушевського, 3. Сніг і лід вагою відбив двірники, які знайшли у товщі снігу та пошкодив дах автомобіля. По відчуттях, летіло з висоти кілограмів 300 снігу з льодом.
Коли ми підїжджали, на місці, де мав зупинитися автомобіль, гралися двоє хлопчиків. Боюся уявити, що б було, якби їх не прогнала машина.
Лід товщиною 2 см", - йдеться в дописі.
Зображення ілюстративне
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Про це й facebook повідомила Оксана Прокопчук-Мовяк.
Лучанка повідомила, що кількома секундами раніше на місці, де зупинився автомобіль грались діти.
"Таксі, яке привезло мене додому, постраждало від брили льоду, яка злетіла з даху будинку по Грушевського, 3. Сніг і лід вагою відбив двірники, які знайшли у товщі снігу та пошкодив дах автомобіля. По відчуттях, летіло з висоти кілограмів 300 снігу з льодом.
Коли ми підїжджали, на місці, де мав зупинитися автомобіль, гралися двоє хлопчиків. Боюся уявити, що б було, якби їх не прогнала машина.
Лід товщиною 2 см", - йдеться в дописі.
Зображення ілюстративне
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