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Водій втік: волинянин, якого вночі збила автівка, помер

Водій втік: волинянин, якого вночі збила автівка, помер
29-річний чоловік, якого збило невідоме авто на Волині, помер.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинської поліції.

Нагадаємо, аварія сталась вночі у селі Криничне Колківської ОТГ. Невідомий автомобіль збив чоловіка, водій втік, залишивши потерпілого без допомоги.

У волинянина залишилось двоє маленьких дітей.

Поліція розшукує водія-винуватця.

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Теги: аварія, Криничне, поліція
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