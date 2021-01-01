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Волинянин, якого вночі збила автівка, помер

Волинянин, якого вночі збила автівка, помер
29-річний чоловік, якого збило невідоме авто на Волині, помер.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинської поліції.

Нагадаємо, аварія сталась вночі у селі Криничне Колківської ОТГ. Невідомий автомобіль збив чоловіка, водій втік, залишивши потерпілого без допомоги.

У волинянина залишилось двоє маленьких дітей.

Поліція розшукує водія-винуватця.

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Теги: аварія, Криничне, поліція
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