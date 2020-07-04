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На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО

На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО
В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.

Про це повідомляють Факти.

Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.

Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.

На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО
На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО
На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО

Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що рішення про встановлення мобільного госпіталю реалізували за лічені години, його доставили в місто за одну ніч.

Наразі роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю ще тривають.

– Установка госпіталю – це поки превентивний захід. Він почне приймати хворих у випадку, якщо місць в лікарнях не залишиться, – підкреслив Кирило Тимошенко.

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Теги: Прикарпаття, шпиталь, ДСНС
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