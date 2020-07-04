На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО
Сьогодні, 22:30
В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.
Про це повідомляють Факти.
Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.
Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.
Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що рішення про встановлення мобільного госпіталю реалізували за лічені години, його доставили в місто за одну ніч.
Наразі роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю ще тривають.
– Установка госпіталю – це поки превентивний захід. Він почне приймати хворих у випадку, якщо місць в лікарнях не залишиться, – підкреслив Кирило Тимошенко.
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Про це повідомляють Факти.
Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.
Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.
Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що рішення про встановлення мобільного госпіталю реалізували за лічені години, його доставили в місто за одну ніч.
Наразі роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю ще тривають.
– Установка госпіталю – це поки превентивний захід. Він почне приймати хворих у випадку, якщо місць в лікарнях не залишиться, – підкреслив Кирило Тимошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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