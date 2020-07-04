На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь. ВІДЕО





Про це повідомляють



Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.



Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.





Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.



Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що рішення про встановлення мобільного госпіталю реалізували за лічені години, його доставили в місто за одну ніч.



Наразі роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю ще тривають.



– Установка госпіталю – це поки превентивний захід. Він почне приймати хворих у випадку, якщо місць в лікарнях не залишиться, – підкреслив Кирило Тимошенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.Про це повідомляють Факти Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.Заступник голови Офісу президентазазначив, що рішення про встановлення мобільного госпіталю реалізували за лічені години, його доставили в місто за одну ніч.Наразі роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю ще тривають.– Установка госпіталю – це поки превентивний захід. Він почне приймати хворих у випадку, якщо місць в лікарнях не залишиться, – підкреслив Кирило Тимошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію