Каша з капустою і пісний борщ: чому дітям у садочку на Харківщині не дають м’яса





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З початку лютого в садку навіть хліба немає. Хоч санітарні норми і забороняють, у садочку дозволили батькам приносити хліб.



У кричущому стані і решта дошкільних закладів у містечку, кажуть батьки. Утім, у тутешньому відділі освіти становище критичним не вважають. Харчування, кажуть, справді неповноцінне, але діти не голодують. Та щоб уникнути вільних трактувань правильного харчування дітей, Кабмін ще у 2004 році ухвалив норми харчування, які мають забезпечити здоров’я і розвиток дитини 3-7 років.



Днями на сесії виділили понад 300 тис. грн на харчування дітлахів, щоб обійти тендери – закуповуватимуть провіант невеликими партіями. Тендери ж на купівлю сиру, молока, масла вже оголосили, та на їх реалізацію треба час, повідомили у відділі освіти. Хоча одну позицію – оселедець, який дітям не можна давати через велику кількість солі – вже закупили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячих садках у містечку Красноград на Харківщині – ні м’ясо, ні рибу, ні яйця з молочкою не постачали з 1 січня, запаси доїли ще кілька тижнів тому, тепер малюки фактично на веганській дієті – з дня у день лише каша та овочі. Навіть український борщ і той пісний.Про це йдеться в сюжеті Фактів З початку лютого в садку навіть хліба немає. Хоч санітарні норми і забороняють, у садочку дозволили батькам приносити хліб.У кричущому стані і решта дошкільних закладів у містечку, кажуть батьки. Утім, у тутешньому відділі освіти становище критичним не вважають. Харчування, кажуть, справді неповноцінне, але діти не голодують. Та щоб уникнути вільних трактувань правильного харчування дітей, Кабмін ще у 2004 році ухвалив норми харчування, які мають забезпечити здоров’я і розвиток дитини 3-7 років.Днями на сесії виділили понад 300 тис. грн на харчування дітлахів, щоб обійти тендери – закуповуватимуть провіант невеликими партіями. Тендери ж на купівлю сиру, молока, масла вже оголосили, та на їх реалізацію треба час, повідомили у відділі освіти. Хоча одну позицію – оселедець, який дітям не можна давати через велику кількість солі – вже закупили.

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