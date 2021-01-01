Волинянин завів односельчанина в ліс та змусив копати собі яму





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Згідно матеріалів справи, пізно ввечері мешканець Ковельського району зателефонував до свого односельця, з яким мав неприязні стосунки, і сказав: «Пощади не буде». Потім він узяв ніж, лопату і пішов з’ясовувати стосунки.



Погрожуючи ножем, чоловік повів цього знайомого до лісу, де наказав копати яму. «Немає тіла – немає діла», – сказав він. Потім вирвав лопату з рук односельця і стукнув нею по дереву, щоб налякати.



Потерпілий звернувся до правоохоронних органів. Ковельський міський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст.129 КК України (погроза вбивством).



У судовому засіданні потерпілий відмовився від обвинувачення.



Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження. Ніж та лопату повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про цей інцидент, який трапився у листопаді минулого року, йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 16 лютого.Повідомляє Ковель медіа Згідно матеріалів справи, пізно ввечері мешканець Ковельського району зателефонував до свого односельця, з яким мав неприязні стосунки, і сказав: «Пощади не буде». Потім він узяв ніж, лопату і пішов з’ясовувати стосунки.Погрожуючи ножем, чоловік повів цього знайомого до лісу, де наказав копати яму. «Немає тіла – немає діла», – сказав він. Потім вирвав лопату з рук односельця і стукнув нею по дереву, щоб налякати.Потерпілий звернувся до правоохоронних органів. Ковельський міський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст.129 КК України (погроза вбивством).У судовому засіданні потерпілий відмовився від обвинувачення.Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження. Ніж та лопату повернули власнику.

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