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Волинянин завів односельчанина в ліс та змусив копати собі яму

Волинянин завів односельчанина в ліс та змусив копати собі яму
Про цей інцидент, який трапився у листопаді минулого року, йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 16 лютого.

Повідомляє Ковель медіа.

Згідно матеріалів справи, пізно ввечері мешканець Ковельського району зателефонував до свого односельця, з яким мав неприязні стосунки, і сказав: «Пощади не буде». Потім він узяв ніж, лопату і пішов з’ясовувати стосунки.

Погрожуючи ножем, чоловік повів цього знайомого до лісу, де наказав копати яму. «Немає тіла – немає діла», – сказав він. Потім вирвав лопату з рук односельця і стукнув нею по дереву, щоб налякати.

Потерпілий звернувся до правоохоронних органів. Ковельський міський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст.129 КК України (погроза вбивством).

У судовому засіданні потерпілий відмовився від обвинувачення.

Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження. Ніж та лопату повернули власнику.

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Теги: лопата, ліс, яма, Ковель, суд
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