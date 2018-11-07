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У Луцькій громаді обстежать усі зупинки громадського транспорту

У Луцькій громаді обстежать усі зупинки громадського транспорту
У Луцьку обстежуватимуть благоустрій на зупинках громадського транспорту. Для цього створили робочу групу.

Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 19 лютого 2021 року.

Зокрема документом визначили:

Розробити до 1 березня план обстеження стану обладнання зупинок.

До 30 квітня скласти акти обстеження обладнання на кожну зупинку громадського транспорту (стаціонарну, на вимогу) без торгових павільйонів.

До обстеження зупинок залучати суб’єктів господарювання, у власності чи оренді яких перебувають земельні ділянки, на яких розміщені зупинки громадського транспорту.

Матеріали обстеження надавати у департамент ЖКГ для формування кошторису витрат на благоустрій.

До складу робочої групи увійшли:

Микола Осіюк - директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради, голова робочої групи;

Олександр Середа - заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради, заступник голови робочої групи;

Андрій Степанюк - головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;

Валерій Боярський - староста сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин;

Валерій Войнаровський - староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині;

Олександр Гурський - староста Прилуцького старостинського округу;

Олександр Загоруйко - головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;

Юрій Кирилюк - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

Марія Левицька - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

Галина Матвіюк - староста сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка;

Андрій Сеник - головний спеціаліст відділу генерального плану міста управління містобудування та архітектури міської ради;

Василь Шпак - старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);

Марія Якубовська - староста сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж.


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Теги: зупинка, обстеження, розпорядження, благоустрій
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