У Луцькій громаді обстежать усі зупинки громадського транспорту





Про це йдеться в



Зокрема документом визначили:



Розробити до 1 березня план обстеження стану обладнання зупинок.



До 30 квітня скласти акти обстеження обладнання на кожну зупинку громадського транспорту (стаціонарну, на вимогу) без торгових павільйонів.



До обстеження зупинок залучати суб’єктів господарювання, у власності чи оренді яких перебувають земельні ділянки, на яких розміщені зупинки громадського транспорту.



Матеріали обстеження надавати у департамент ЖКГ для формування кошторису витрат на благоустрій.



До складу робочої групи увійшли:



Микола Осіюк - директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради, голова робочої групи;



Олександр Середа - заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради, заступник голови робочої групи;



Андрій Степанюк - головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;



Валерій Боярський - староста сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин;



Валерій Войнаровський - староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині;



Олександр Гурський - староста Прилуцького старостинського округу;



Олександр Загоруйко - головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;



Юрій Кирилюк - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;



Марія Левицька - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;



Галина Матвіюк - староста сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка;



Андрій Сеник - головний спеціаліст відділу генерального плану міста управління містобудування та архітектури міської ради;



Василь Шпак - старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);



Марія Якубовська - староста сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку обстежуватимуть благоустрій на зупинках громадського транспорту. Для цього створили робочу групу.Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 19 лютого 2021 року.Зокрема документом визначили:Розробити до 1 березня план обстеження стану обладнання зупинок.До 30 квітня скласти акти обстеження обладнання на кожну зупинку громадського транспорту (стаціонарну, на вимогу) без торгових павільйонів.До обстеження зупинок залучати суб’єктів господарювання, у власності чи оренді яких перебувають земельні ділянки, на яких розміщені зупинки громадського транспорту.Матеріали обстеження надавати у департамент ЖКГ для формування кошторису витрат на благоустрій.До складу робочої групи увійшли:- директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради, голова робочої групи;- заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради, заступник голови робочої групи;- головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;- староста сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин;- староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині;- староста Прилуцького старостинського округу;- головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;- інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;- староста сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка;- головний спеціаліст відділу генерального плану міста управління містобудування та архітектури міської ради;- старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);- староста сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж.

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