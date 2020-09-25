У Дрогобичі біля під'їзду будинку вибухнула граната: двоє чоловік загинули. ВІДЕО





Про це йдеться в повідомленні



Інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.



Заступник міністра МВС Антон Геращенко уточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка і вибухнула у нього в руках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобичі Львівської області у чоловіка в руках вибухнула граната, в результаті чого дві особи загинули, ще одна отримала поранення.Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області Інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.Заступник міністра МВСуточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка і вибухнула у нього в руках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію