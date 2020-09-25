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У Дрогобичі біля під'їзду будинку вибухнула граната: двоє чоловік загинули. ВІДЕО

У Дрогобичі біля під'їзду будинку вибухнула граната: двоє чоловік загинули. ВІДЕО
У Дрогобичі Львівської області у чоловіка в руках вибухнула граната, в результаті чого дві особи загинули, ще одна отримала поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко уточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка і вибухнула у нього в руках.


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Теги: Дрогобич, граната, вибух
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