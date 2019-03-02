У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода





Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого, передає



"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу, обралино безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.





Як повідомлялося, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.



У результаті словесного конфлікту водій вибіг з автомобіля та завдав пішоходу кількох ударів у голову, від яких той упав на бруківку і помер на місці події.





Водій «Хюндай» поїхав з місця інциденту. Після оголошення оперативного плану «Перехоплення» його зупинили патрульні на розі вулиць Братиславської та Стальського на Лівому березі.





Це виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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