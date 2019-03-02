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У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода

У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода
Водію, якого підозрюють у побитті до смерті пішохода, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого, передає Укрінформ.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу, обралино безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода

Як повідомлялося, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.

У результаті словесного конфлікту водій вибіг з автомобіля та завдав пішоходу кількох ударів у голову, від яких той упав на бруківку і помер на місці події.

У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода

Водій «Хюндай» поїхав з місця інциденту. Після оголошення оперативного плану «Перехоплення» його зупинили патрульні на розі вулиць Братиславської та Стальського на Лівому березі.

У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода

Це виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Теги: пішохід, побиття, смерть, поліція
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