Скільки хворих на коронавірус виявили в Україні та на Волині за минулу добу





Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, - повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 2 445 осіб;

- сталося 58 летальних випадків;

- одужало – 1 557 осіб;

- за добу здійснили 27 188 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).



За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 304 456 осіб;

одужало – 1 146 073 особи;

летальних випадків – 25 103;

проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 200 випадків;

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 21 лютого в Україні зафіксували 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, - повідомляє міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:- госпіталізували – 2 445 осіб;- сталося 58 летальних випадків;- одужало – 1 557 осіб;- за добу здійснили 27 188 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).За весь час пандемії в Українізахворіло – 1 304 456 осіб;одужало – 1 146 073 особи;летальних випадків – 25 103;проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 200 випадків;Вінницька область – 482 випадки;Дніпропетровська область – 223 випадки;Донецька область – 92 випадки;Житомирська область – 365 випадків;Закарпатська область – 281 випадок;Запорізька область – 34 випадки;Івано-Франківська область – 618 випадків;Київська область – 243 випадки;Кіровоградська область – 15 випадків;Луганська область – 20 випадків;Львівська область – 243 випадки;Миколаївська область – 147 випадків;Одеська область – 133 випадки;Полтавська область – 49 випадків;Рівненська область – 91 випадок;Сумська область – 134 випадки;Тернопільська область – 162 випадки;Харківська область – 197 випадків;Херсонська область – 42 випадки;Хмельницька область – 171 випадок;Черкаська область – 54 випадки;Чернівецька область – 320 випадків;Чернігівська область – 77 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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