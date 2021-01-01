Скільки хворих на коронавірус виявили в Україні та на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:17
Станом на 21 лютого в Україні зафіксували 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, - повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2 445 осіб;
- сталося 58 летальних випадків;
- одужало – 1 557 осіб;
- за добу здійснили 27 188 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 304 456 осіб;
одужало – 1 146 073 особи;
летальних випадків – 25 103;
проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 200 випадків;
Вінницька область – 482 випадки;
Волинська область – 96 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 92 випадки;
Житомирська область – 365 випадків;
Закарпатська область – 281 випадок;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 618 випадків;
Київська область – 243 випадки;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 243 випадки;
Миколаївська область – 147 випадків;
Одеська область – 133 випадки;
Полтавська область – 49 випадків;
Рівненська область – 91 випадок;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 162 випадки;
Харківська область – 197 випадків;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 171 випадок;
Черкаська область – 54 випадки;
Чернівецька область – 320 випадків;
Чернігівська область – 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, - повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2 445 осіб;
- сталося 58 летальних випадків;
- одужало – 1 557 осіб;
- за добу здійснили 27 188 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 304 456 осіб;
одужало – 1 146 073 особи;
летальних випадків – 25 103;
проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 200 випадків;
Вінницька область – 482 випадки;
Волинська область – 96 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 92 випадки;
Житомирська область – 365 випадків;
Закарпатська область – 281 випадок;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 618 випадків;
Київська область – 243 випадки;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 243 випадки;
Миколаївська область – 147 випадків;
Одеська область – 133 випадки;
Полтавська область – 49 випадків;
Рівненська область – 91 випадок;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 162 випадки;
Харківська область – 197 випадків;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 171 випадок;
Черкаська область – 54 випадки;
Чернівецька область – 320 випадків;
Чернігівська область – 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки хворих на коронавірус виявили в Україні та на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:17
Військовослужбовці з Луцька отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 08:28
Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків
Сьогодні, 07:16
Волинянин завів односельчанина в ліс та змусив копати собі яму
Сьогодні, 05:23