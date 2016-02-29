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Україна ввела санкції проти двох країн

Україна ввела санкції проти двох країн
Україна приєдналася до санкційних обмежень Ради Безпеки ООН щодо Малі та Ємену

Президент України Володимир Зеленський ввів своїми указами в дію рішення Ради національної безпеки, якими Україна приєдналася до санкцій, введених Радою Безпеки ООН щодо Малі та Ємену. Про це повідомляє Главком, посилаючись на сайт глави держави.

Зазначено, що рішенням передбачається застосувати санкції щодо фізосіб, Кабінету міністрів і СБУ наказано забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій, Міністерству закордонних справ – проінформувати Радбез ООН і компетентні органи Євросоюзу.

Санкції, введені Радою безпеки та оборони України 19 лютого проти представників Малі, передбачають заборону на подорожі та замороження активів у зв'язку зі створенням перешкод у втіленні угоди про мирне урегулювання і примирення у цій країні.

Санкції проти представників Ємену запроваджено через загрозу миру, безпеки і стабільності у цій країні.

Укази набули чинності із дня їх опублікування.

Нагадаємо, Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа. Обмеження ввели після того, як посол Нікарагуа в Росії без погодження з Україною відвідав Крим і відкрив почесне консульство з резиденцією в Сімферополі. Санкції проти Нікарагуа просив ввести президент Володимир Зеленський.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.

До слова, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.

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Теги: політика, санкції
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