Що буде з курсом долара до кінця лютого





Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн. Про це в коментарі Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.



Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.



Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,84 до 27,85 грн (+0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки з одночасним зниженням курсу продажу.



"Різноспрямована і настільки незначна зміна курсу долара за тиждень на різних сегментах ринку, а також скорочення спреду на готівковому ринку є ознакою тимчасової стабілізації курсу поблизу поточних значень", - підкреслив аналітик.



Як повідомляє РБК-Україна, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 15-19 січня на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Частка іноземних інвесторів у структурі власників українських внутрішніх державних паперів становить 10,05%.



Як зазначив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, кошти нерезидентів для купівлі ОВДП спричинили тиск на зміцнення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні.Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн. Про це в коментарі РБК-Україна сказав, старший аналітик Альпарі.Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,84 до 27,85 грн (+0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки з одночасним зниженням курсу продажу."Різноспрямована і настільки незначна зміна курсу долара за тиждень на різних сегментах ринку, а також скорочення спреду на готівковому ринку є ознакою тимчасової стабілізації курсу поблизу поточних значень", - підкреслив аналітик.Як повідомляє РБК-Україна, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 15-19 січня на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Частка іноземних інвесторів у структурі власників українських внутрішніх державних паперів становить 10,05%.Як зазначив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, кошти нерезидентів для купівлі ОВДП спричинили тиск на зміцнення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку

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