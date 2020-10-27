Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву
Сьогодні, 19:34
У Нововолинську з 19 лютого припинив роботу пункт обігріву.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Пункт обігріву, що функціонував на майдані Шахтарському,36, закрили через підвищення температури повітря.
Пункт обігріву відкрили 9 лютого 2021 року. За десять днів функціонування у ньому зігрілися 60 громадян.
Охочих частували чаєм із печивом, за необхідності, допомагали у наданні першої медичної допомоги.
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Про це йдеться на сайті міської ради.
Пункт обігріву, що функціонував на майдані Шахтарському,36, закрили через підвищення температури повітря.
Пункт обігріву відкрили 9 лютого 2021 року. За десять днів функціонування у ньому зігрілися 60 громадян.
Охочих частували чаєм із печивом, за необхідності, допомагали у наданні першої медичної допомоги.
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