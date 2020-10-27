Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву





Про це йдеться на сайті міської ради.



Пункт обігріву, що функціонував на майдані Шахтарському,36, закрили через підвищення температури повітря.



Пункт обігріву відкрили 9 лютого 2021 року. За десять днів функціонування у ньому зігрілися 60 громадян.



Охочих частували чаєм із печивом, за необхідності, допомагали у наданні першої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з 19 лютого припинив роботу пункт обігріву.Про це йдеться на сайті міської ради.Пункт обігріву, що функціонував на майдані Шахтарському,36, закрили через підвищення температури повітря.Пункт обігріву відкрили 9 лютого 2021 року. За десять днів функціонування у ньому зігрілися 60 громадян.Охочих частували чаєм із печивом, за необхідності, допомагали у наданні першої медичної допомоги.

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