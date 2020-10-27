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Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву

Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву
У Нововолинську з 19 лютого припинив роботу пункт обігріву.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Пункт обігріву, що функціонував на майдані Шахтарському,36, закрили через підвищення температури повітря.

Пункт обігріву відкрили 9 лютого 2021 року. За десять днів функціонування у ньому зігрілися 60 громадян.

Охочих частували чаєм із печивом, за необхідності, допомагали у наданні першої медичної допомоги.

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Теги: ДСНС, Нововолинськ, пункт обігріву
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