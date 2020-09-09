На Волині в центрі міста посеред ночі дрифтував легковик. ВІДЕО

Близько 1-ої години ночі 20-го лютого посеред площі Героїв Володимира-Волинського дрифтував легковик.Відео опублікував паблік Твій Володимир в інстаграмі, - пише БУГ.“20 лютого у Володимирі-Волинському близько 01:00 автомобіль марки Ауді дрифтував на площі Героїв. Відео надіслали жителі будинку яких потурбував водій”, – йдеться у дописі.Вдень 20-го лютого на вулиці Ковельській патрульні винесли постанову про порушення правил дорожнього руху на водія та стягнули штраф.