У Нововолинську шукають керівника в міську лікарню





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Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» приймаються від претендентів з 20 лютого 2021 року по 11 березня 2021 року (включно), за адресою: пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (каб. № 203 (організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету Нововолинської міської ради), що на 2-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради).



Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03344) 3-14-32; vykonk



Претендент на посаду повинен подати особисто або надіслати поштою конкурсній комісії (у строк, визначений в розділі третьому цього оголошення) такі документи:



копію паспорта громадянина України;



письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;



резюме у довільній формі;



копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;



згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.



довідку МВС про відсутність судимості;



медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;



попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;



заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;



підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).



Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.



Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.



Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).



Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську повідомили про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»Про це повідомляє БУГ , посилаючись на сайт міста.Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» приймаються від претендентів з 20 лютого 2021 року по 11 березня 2021 року (включно), за адресою: пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (каб. № 203 (організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету Нововолинської міської ради), що на 2-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради).Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03344) 3-14-32; vykonk [email protected] Претендент на посаду повинен подати особисто або надіслати поштою конкурсній комісії (у строк, визначений в розділі третьому цього оголошення) такі документи:копію паспорта громадянина України;письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;резюме у довільній формі;копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.довідку МВС про відсутність судимості;медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

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