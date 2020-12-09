У Нововолинську група молодиків погнула дорожній знак. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
У Нововолинську вночі 21-го лютого від рук вандалів потерпів дорожній знак. Четверо молодиків розхитували його та погнули.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на очевидців.
Група молодих осіб вночі на вулиці Стуса у Нововолинську впродовж кількох хвилин розхитувала дорожній знак.
Як розповідають, знак лишився на місці, але кривий.
За словами нововолинців, прикро, що знаходяться негідники, які нищать майно міста.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на очевидців.
Група молодих осіб вночі на вулиці Стуса у Нововолинську впродовж кількох хвилин розхитувала дорожній знак.
Як розповідають, знак лишився на місці, але кривий.
За словами нововолинців, прикро, що знаходяться негідники, які нищать майно міста.
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