У Нововолинську група молодиків погнула дорожній знак. ВІДЕО





Про це повідомляє



Група молодих осіб вночі на вулиці Стуса у Нововолинську впродовж кількох хвилин розхитувала дорожній знак.



Як розповідають, знак лишився на місці, але кривий.



За словами нововолинців, прикро, що знаходяться негідники, які нищать майно міста.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вночі 21-го лютого від рук вандалів потерпів дорожній знак. Четверо молодиків розхитували його та погнули.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на очевидців.Група молодих осіб вночі на вулиці Стуса у Нововолинську впродовж кількох хвилин розхитувала дорожній знак.Як розповідають, знак лишився на місці, але кривий.За словами нововолинців, прикро, що знаходяться негідники, які нищать майно міста.

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