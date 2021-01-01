96 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



Нові випадки недуги виявили у:

• м. Луцьк – 36,

• Луцький район – 5,

• Горохівський район – 4,

• Ківерцівський район – 16,

• Рожищенський район – 2,

• м. Нововолинськ – 12,

• Іваничівський район – 1,

• Локачинський район – 4,

• Ратнівський район – 1,

• Турійький район – 1,

• Камінь-Каширський район – 2,

• Любешівський район – 7,

• Маневицький район – 5.



Усього станом на 21 лютого в області зареєстровано 38 964 випадки.

Одужали – 36 129 осіб (за останню добу – 31).

Летальні випадки – 620 (за останню добу – 1 в Горохівському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 155 449 осіб, за минулу добу обстежили — 484 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 96 випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Нові випадки недуги виявили у:• м. Луцьк – 36,• Луцький район – 5,• Горохівський район – 4,• Ківерцівський район – 16,• Рожищенський район – 2,• м. Нововолинськ – 12,• Іваничівський район – 1,• Локачинський район – 4,• Ратнівський район – 1,• Турійький район – 1,• Камінь-Каширський район – 2,• Любешівський район – 7,• Маневицький район – 5.Усього станом на 21 лютого в області зареєстровано 38 964 випадки.Одужали – 36 129 осіб (за останню добу – 31).Летальні випадки – 620 (за останню добу – 1 в Горохівському районі).Методом ПЛР всього обстежили 155 449 осіб, за минулу добу обстежили — 484 особи.

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