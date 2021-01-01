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96 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

96 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстровано 96 випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Нові випадки недуги виявили у:
• м. Луцьк – 36,
• Луцький район – 5,
• Горохівський район – 4,
• Ківерцівський район – 16,
• Рожищенський район – 2,
• м. Нововолинськ – 12,
• Іваничівський район – 1,
• Локачинський район – 4,
• Ратнівський район – 1,
• Турійький район – 1,
• Камінь-Каширський район – 2,
• Любешівський район – 7,
• Маневицький район – 5.

Усього станом на 21 лютого в області зареєстровано 38 964 випадки.
Одужали – 36 129 осіб (за останню добу – 31).
Летальні випадки – 620 (за останню добу – 1 в Горохівському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 155 449 осіб, за минулу добу обстежили — 484 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть, захворювання
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