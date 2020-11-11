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На Волині покінчив із життям 24-річний юнак

На Волині покінчив із життям 24-річний юнак
У Рожищенському районі покінчив життя самогубством 24-річний хлопець.

Трагедія сталась в селі Уляники, - повідомляє "Волинь-нова".

24-річного молодика рідні знайшли близько 10 години ранку на горищі будинку.

Причини самогубства невідомі. Хлопець не залишив передсмертної записки.

Деталі трагедії з’ясовують рожищенські поліцейські.

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Теги: самогубство, Волинь
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