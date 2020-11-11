На Волині покінчив із життям 24-річний юнак





Трагедія сталась в селі Уляники, - повідомляє



24-річного молодика рідні знайшли близько 10 години ранку на горищі будинку.



Причини самогубства невідомі. Хлопець не залишив передсмертної записки.



Деталі трагедії з’ясовують рожищенські поліцейські.

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