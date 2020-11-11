На Волині покінчив із життям 24-річний юнак
Сьогодні, 11:43
У Рожищенському районі покінчив життя самогубством 24-річний хлопець.
Трагедія сталась в селі Уляники, - повідомляє "Волинь-нова".
24-річного молодика рідні знайшли близько 10 години ранку на горищі будинку.
Причини самогубства невідомі. Хлопець не залишив передсмертної записки.
Деталі трагедії з’ясовують рожищенські поліцейські.
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Трагедія сталась в селі Уляники, - повідомляє "Волинь-нова".
24-річного молодика рідні знайшли близько 10 години ранку на горищі будинку.
Причини самогубства невідомі. Хлопець не залишив передсмертної записки.
Деталі трагедії з’ясовують рожищенські поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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