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Тепло, яке прийде в Україну, затримається ненадовго

Тепло, яке прийде в Україну, затримається ненадовго
В Україні потепління протримається щонайменше до наступної середи, 24 лютого. Синоптики прогнозують недовге повернення тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 22 лютого, в Україні буде тепло, в усіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до + 9, а на заході країни і до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, - пише Інтерфакс-Україна.

23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1 + 5, а вночі-1-4.

А з 24 лютого в Україну знову прийде похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі.

Водночас, на заході країни буде ще сонячно і тепло, вдень до +10.

Загалом потепління триватиме лише три дні.

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Теги: погода, Україна
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