Тепло, яке прийде в Україну, затримається ненадовго





Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 22 лютого, в Україні буде тепло, в усіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до + 9, а на заході країни і до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, - пише



23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1 + 5, а вночі-1-4.



А з 24 лютого в Україну знову прийде похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі.



Водночас, на заході країни буде ще сонячно і тепло, вдень до +10.



Загалом потепління триватиме лише три дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні потепління протримається щонайменше до наступної середи, 24 лютого. Синоптики прогнозують недовге повернення тепла.Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 22 лютого, в Україні буде тепло, в усіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до + 9, а на заході країни і до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, - пише Інтерфакс-Україна. 23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1 + 5, а вночі-1-4.А з 24 лютого в Україну знову прийде похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі.Водночас, на заході країни буде ще сонячно і тепло, вдень до +10.Загалом потепління триватиме лише три дні.

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