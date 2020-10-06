Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень
Сьогодні, 15:08
У 2020 році органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області зареєстрували більше смертей, ніж народжень
Про це йшлося під час семінару-наради заступника начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, начальника відділу ДРАЦС в області Антоніни Кратік, керівників відділів ДРАЦС, а також представників Державного реєстру виборців та Державної міграційної служби в області.
На заході обговорили питання:
- співпраці відділів ДРАЦС з Державним реєстром виборців і Державною міграційною службою;
-підсумків роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за 2020 рік;
- забезпечення належної організації та контролю за діяльністю відділів ДРАЦС.
Так, у 2020 році органи державної реєстрації актів цивільного стану області склали 30 860 актів цивільного стану. 10 500 з них - про народження, 14 344- про смерть, 4669 - про шлюб, 250 - про зміну імені.
Працівники органів ДРАЦС провели 22 обряди ювілейних весіль, 302 обряди заручин, 470 урочистих реєстрацій народжень.
У минулому році відділи ДРАЦС опрацювали 4 141 звернення та заяви, що надійшли через веб-портал “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”.
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Про це йшлося під час семінару-наради заступника начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, начальника відділу ДРАЦС в області Антоніни Кратік, керівників відділів ДРАЦС, а також представників Державного реєстру виборців та Державної міграційної служби в області.
На заході обговорили питання:
- співпраці відділів ДРАЦС з Державним реєстром виборців і Державною міграційною службою;
-підсумків роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за 2020 рік;
- забезпечення належної організації та контролю за діяльністю відділів ДРАЦС.
Так, у 2020 році органи державної реєстрації актів цивільного стану області склали 30 860 актів цивільного стану. 10 500 з них - про народження, 14 344- про смерть, 4669 - про шлюб, 250 - про зміну імені.
Працівники органів ДРАЦС провели 22 обряди ювілейних весіль, 302 обряди заручин, 470 урочистих реєстрацій народжень.
У минулому році відділи ДРАЦС опрацювали 4 141 звернення та заяви, що надійшли через веб-портал “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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