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Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень

Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень
У 2020 році органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області зареєстрували більше смертей, ніж народжень

Про це йшлося під час семінару-наради заступника начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, начальника відділу ДРАЦС в області Антоніни Кратік, керівників відділів ДРАЦС, а також представників Державного реєстру виборців та Державної міграційної служби в області.

На заході обговорили питання:
- співпраці відділів ДРАЦС з Державним реєстром виборців і Державною міграційною службою;
-підсумків роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за 2020 рік;
- забезпечення належної організації та контролю за діяльністю відділів ДРАЦС.

Так, у 2020 році органи державної реєстрації актів цивільного стану області склали 30 860 актів цивільного стану. 10 500 з них - про народження, 14 344- про смерть, 4669 - про шлюб, 250 - про зміну імені.

Працівники органів ДРАЦС провели 22 обряди ювілейних весіль, 302 обряди заручин, 470 урочистих реєстрацій народжень.

У минулому році відділи ДРАЦС опрацювали 4 141 звернення та заяви, що надійшли через веб-портал “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”.

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Теги: Волинь, ДРАЦС, народження, смертність
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