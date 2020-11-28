Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році
Сьогодні, 22:55
Від початку 2021 року працівники державної виконавчої служби Львівської, Рівненської та Волинської областей стягнули 51,9 млн гривень заборгованості із аліментів.
Про це йдеться на сторінці Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Працівники органів ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) продовжують стягувати заборгованість із виплати аліментів. Відтак, з початку цього року вже вдалося повернути стягувачам майже 52 млн гривень заборгованості. Довгоочікувані кошти на своє належне утримання отримали 17 596 дітей.
У Львівській області на користь 10 193 дітей стягнули 24 959 275 грн, у Рівненській області стягнули 17 506 421 грн на користь 4 215 дітей. У Волинській області 9 503 078 гривень стягнули на користь 3 188 дітей
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Про це йдеться на сторінці Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Працівники органів ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) продовжують стягувати заборгованість із виплати аліментів. Відтак, з початку цього року вже вдалося повернути стягувачам майже 52 млн гривень заборгованості. Довгоочікувані кошти на своє належне утримання отримали 17 596 дітей.
У Львівській області на користь 10 193 дітей стягнули 24 959 275 грн, у Рівненській області стягнули 17 506 421 грн на користь 4 215 дітей. У Волинській області 9 503 078 гривень стягнули на користь 3 188 дітей
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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