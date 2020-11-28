Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році

Від початку 2021 року працівники державної виконавчої служби Львівської, Рівненської та Волинської областей стягнули 51,9 млн гривень заборгованості із аліментів.Про це йдеться на сторінці Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.Працівники органів ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) продовжують стягувати заборгованість із виплати аліментів. Відтак, з початку цього року вже вдалося повернути стягувачам майже 52 млн гривень заборгованості. Довгоочікувані кошти на своє належне утримання отримали 17 596 дітей.У Львівській області на користь 10 193 дітей стягнули 24 959 275 грн, у Рівненській області стягнули 17 506 421 грн на користь 4 215 дітей. У Волинській області 9 503 078 гривень стягнули на користь 3 188 дітей