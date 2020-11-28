вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році

Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році
Від початку 2021 року працівники державної виконавчої служби Львівської, Рівненської та Волинської областей стягнули 51,9 млн гривень заборгованості із аліментів.

Про це йдеться на сторінці Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.

Працівники органів ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) продовжують стягувати заборгованість із виплати аліментів. Відтак, з початку цього року вже вдалося повернути стягувачам майже 52 млн гривень заборгованості. Довгоочікувані кошти на своє належне утримання отримали 17 596 дітей.

У Львівській області на користь 10 193 дітей стягнули 24 959 275 грн, у Рівненській області стягнули 17 506 421 грн на користь 4 215 дітей. У Волинській області 9 503 078 гривень стягнули на користь 3 188 дітей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році
Сьогодні, 22:55
Україна націоналізує нафтопровід, який привласнив Медведчук
Сьогодні, 22:11
Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Сьогодні, 21:46
Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
Сьогодні, 21:16
Що буде з курсом долара до кінця лютого
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти
06 лютий, 19:32
Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
28 листопад, 2020, 08:36
Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи
10 листопад, 2020, 14:30
Де на Волині стягують найбільше аліментів Де на Волині стягують найбільше аліментів
01 вересень, 2020, 03:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на Волині з батьків «вибили» аліментів у 2021 році
Сьогодні, 22:55
 0
Україна націоналізує нафтопровід, який привласнив Медведчук
Сьогодні, 22:11
 0
Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Сьогодні, 21:46
 0
Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
Сьогодні, 21:16
 0
Що буде з курсом долара до кінця лютого
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8