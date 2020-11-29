Померла очільниця управління Володимир-Волинської міськради

У Володимирі-Волинському померла начальниця фінансового управління Володимир-Волинської міської радиПро це повідомляють на сторінці управління у фейсбуці."Колектив фінансового управління в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті начальника управління Шибирин Тетяни Володимирівни та висловлює свої щирі співчуття всім рідним і близьким людям померлої. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце такої людини, проте світлі спогади про Тетяну Володимирівну, яка чесно і гідно прожила своє життя завжди будуть сильнішими за смерть. Пішла у вічність світла людина, мудрий керівник. Світла пам’ять про Тетяну Володимирівну вічно житиме у наших серцях", - йдеться на сторінці.Поховання відбудеться у вівторок, 23 лютого у Володимирі-Волинському.Колектив інформаційного агентсва "ВолиньPost" висловює щирі співчуття рідним та близьким померлої.