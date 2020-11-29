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Померла очільниця управління Володимир-Волинської міськради

Померла очільниця управління Володимир-Волинської міськради
У Володимирі-Волинському померла начальниця фінансового управління Володимир-Волинської міської ради Тетяна Шибирин.

Про це повідомляють на сторінці управління у фейсбуці.

"Колектив фінансового управління в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті начальника управління Шибирин Тетяни Володимирівни та висловлює свої щирі співчуття всім рідним і близьким людям померлої. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце такої людини, проте світлі спогади про Тетяну Володимирівну, яка чесно і гідно прожила своє життя завжди будуть сильнішими за смерть. Пішла у вічність світла людина, мудрий керівник. Світла пам’ять про Тетяну Володимирівну вічно житиме у наших серцях", - йдеться на сторінці.

Поховання відбудеться у вівторок, 23 лютого у Володимирі-Волинському.

Колектив інформаційного агентсва "ВолиньPost" висловює щирі співчуття рідним та близьким померлої.

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Теги: смерть, Волинь, Володимир-Волинський
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