Померла очільниця управління Володимир-Волинської міськради
Сьогодні, 17:10
У Володимирі-Волинському померла начальниця фінансового управління Володимир-Волинської міської ради Тетяна Шибирин.
Про це повідомляють на сторінці управління у фейсбуці.
"Колектив фінансового управління в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті начальника управління Шибирин Тетяни Володимирівни та висловлює свої щирі співчуття всім рідним і близьким людям померлої. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце такої людини, проте світлі спогади про Тетяну Володимирівну, яка чесно і гідно прожила своє життя завжди будуть сильнішими за смерть. Пішла у вічність світла людина, мудрий керівник. Світла пам’ять про Тетяну Володимирівну вічно житиме у наших серцях", - йдеться на сторінці.
Поховання відбудеться у вівторок, 23 лютого у Володимирі-Волинському.
Колектив інформаційного агентсва "ВолиньPost" висловює щирі співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це повідомляють на сторінці управління у фейсбуці.
"Колектив фінансового управління в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті начальника управління Шибирин Тетяни Володимирівни та висловлює свої щирі співчуття всім рідним і близьким людям померлої. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце такої людини, проте світлі спогади про Тетяну Володимирівну, яка чесно і гідно прожила своє життя завжди будуть сильнішими за смерть. Пішла у вічність світла людина, мудрий керівник. Світла пам’ять про Тетяну Володимирівну вічно житиме у наших серцях", - йдеться на сторінці.
Поховання відбудеться у вівторок, 23 лютого у Володимирі-Волинському.
Колектив інформаційного агентсва "ВолиньPost" висловює щирі співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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