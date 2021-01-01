Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 22 лютого
Сьогодні, 19:00
У Луцьку 22 лютого очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Працівники Волинського обласного центру гідрометеорології попереджають жителів та гостей Луцька про можливуожеледицю.
В обласному центрі Волині прогнозують південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-5º морозу, вдень 4-6º тепла.
На території області очікують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 2-7º тепла.
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Працівники Волинського обласного центру гідрометеорології попереджають жителів та гостей Луцька про можливуожеледицю.
В обласному центрі Волині прогнозують південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-5º морозу, вдень 4-6º тепла.
На території області очікують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 2-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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