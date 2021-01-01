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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 22 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 22 лютого
У Луцьку 22 лютого очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Працівники Волинського обласного центру гідрометеорології попереджають жителів та гостей Луцька про можливуожеледицю.

В обласному центрі Волині прогнозують південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-5º морозу, вдень 4-6º тепла.

На території області очікують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 2-7º тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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