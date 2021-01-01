Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 13:00 світла не буде вул. 20-го Липня, Луцька, Кожедуба, Кобилянської, Гайдамацька, Василівська
провулках Парковий, Мирний, Ломоносова у Володимирі-Волинському, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-12, Чорновола, Шахтарська 3-12, Ковельська 110, Шухевича 69-77. З 10:00 до 17:00 відключать електропостачання на вулицях Новаківського, Я. Мудрого у райцентрі. З 13:00 і до кінця робочого дня світла не буде вул. Леонтовича, Ковельській, Вишенського
Павлова, Гоголя, Сагайдачного, Борисоглібська, О. Хохол, Павлова, Яворницького.
З 9:00 до 17:00 електропостачання не буде у домівках жителів сіл Дігтів, Нехвороща.
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 свтіла не буде в селі Перемиль, а з 10:00 до 14:00 у селі Озірці.
Іваничівський район
З 9:30 до 17:00 світла не буде у селах Завидів, Колонах, Верхнів.
Камінь-Каширський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла в жителів вулиць Ковельська, 119а, Волі, Зелена, вул. Шабліовського (частково),
вул. Миколи Островського, вул. Неродів (частково), Межова, вул. Олімпійська (частково), вул. Хотешівська (частково), а також у селі Малі Голоби,
Ківерцівський район
З 8:30 до 17:00 світла не буде у селі Клепачів, Гор'янівка. З 10:00 до 15:00 не буде світла у домівках жителів вулиць Зелена,буд.1-26, Європейська, Мічуріна,буд.1-30, Медвєвєва,буд.1-30, провул. Козацький у Ківерцях.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 відключать електропостачання для жителів сіл Бахів, Лапні, Доротище, Заріччя, Воля, Тойкут, Дубове, Мислина, Облапи, селища Голоби, міста Ковель.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Затурці, Бермешів, Н.Цевеличі,
Луцький район
З 9:00 до 16:30 світла не буде у селі Струмівка, Голишів
Любомльський та Шацький райони
З 9:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє в селах Олеськ, Римачі, Гуща, Омеляне.
Любешівський район
З 9:00 до 17:00 без еклетропостастчання залишаться жителі сіл Цир, Щитинь, Проходи, Рудка, Наїздово, Коновка, селища Любешів.
Маневицький район
З 10:00 до 17:00 не буде світла в селах Колодії, Криничне, Четвертня.
місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: Гагаріна 6-12
Грушевського 4, вул. Винниченка 20
Маяковського 10-12, Шухевича 39-55, 2-22, вул. Мазепи, Героїв Крут,
Шопена 9, Ломоносова 1-5,2; Киселя 1-3А, 2-12,
Ратнівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулиці Партизанській у Ратному, а з 11:00 до 15:30 у селах Ведмеже, Березники, Мале Оріхове, Березники.
Рожищенський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: вулиця Незалежності, 33, 47, Суворова, Садова, Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова, пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, Мостова,7-11, 8Березня,13-20, Гагаріна, 17-29 у Рожищі, а також у селищі Дубище, селах Топільне, Мар’янівка, Романів, Кроватка Ольганівка та Вічині.
Старовижівський район
З 9:00 до 14:00 світла не буде в селищі Стара Вижва на вулицях Грушевського, Молодіжна та Незалежності та у селі Придуби.
Турійський район
З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Радовичі, Турія, селищах Луків, Турійськ
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 13:00 світла не буде вул. 20-го Липня, Луцька, Кожедуба, Кобилянської, Гайдамацька, Василівська
провулках Парковий, Мирний, Ломоносова у Володимирі-Волинському, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-12, Чорновола, Шахтарська 3-12, Ковельська 110, Шухевича 69-77. З 10:00 до 17:00 відключать електропостачання на вулицях Новаківського, Я. Мудрого у райцентрі. З 13:00 і до кінця робочого дня світла не буде вул. Леонтовича, Ковельській, Вишенського
Павлова, Гоголя, Сагайдачного, Борисоглібська, О. Хохол, Павлова, Яворницького.
З 9:00 до 17:00 електропостачання не буде у домівках жителів сіл Дігтів, Нехвороща.
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 свтіла не буде в селі Перемиль, а з 10:00 до 14:00 у селі Озірці.
Іваничівський район
З 9:30 до 17:00 світла не буде у селах Завидів, Колонах, Верхнів.
Камінь-Каширський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла в жителів вулиць Ковельська, 119а, Волі, Зелена, вул. Шабліовського (частково),
вул. Миколи Островського, вул. Неродів (частково), Межова, вул. Олімпійська (частково), вул. Хотешівська (частково), а також у селі Малі Голоби,
Ківерцівський район
З 8:30 до 17:00 світла не буде у селі Клепачів, Гор'янівка. З 10:00 до 15:00 не буде світла у домівках жителів вулиць Зелена,буд.1-26, Європейська, Мічуріна,буд.1-30, Медвєвєва,буд.1-30, провул. Козацький у Ківерцях.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 відключать електропостачання для жителів сіл Бахів, Лапні, Доротище, Заріччя, Воля, Тойкут, Дубове, Мислина, Облапи, селища Голоби, міста Ковель.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Затурці, Бермешів, Н.Цевеличі,
Луцький район
З 9:00 до 16:30 світла не буде у селі Струмівка, Голишів
Любомльський та Шацький райони
З 9:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє в селах Олеськ, Римачі, Гуща, Омеляне.
Любешівський район
З 9:00 до 17:00 без еклетропостастчання залишаться жителі сіл Цир, Щитинь, Проходи, Рудка, Наїздово, Коновка, селища Любешів.
Маневицький район
З 10:00 до 17:00 не буде світла в селах Колодії, Криничне, Четвертня.
місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: Гагаріна 6-12
Грушевського 4, вул. Винниченка 20
Маяковського 10-12, Шухевича 39-55, 2-22, вул. Мазепи, Героїв Крут,
Шопена 9, Ломоносова 1-5,2; Киселя 1-3А, 2-12,
Ратнівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулиці Партизанській у Ратному, а з 11:00 до 15:30 у селах Ведмеже, Березники, Мале Оріхове, Березники.
Рожищенський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: вулиця Незалежності, 33, 47, Суворова, Садова, Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова, пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, Мостова,7-11, 8Березня,13-20, Гагаріна, 17-29 у Рожищі, а також у селищі Дубище, селах Топільне, Мар’янівка, Романів, Кроватка Ольганівка та Вічині.
Старовижівський район
З 9:00 до 14:00 світла не буде в селищі Стара Вижва на вулицях Грушевського, Молодіжна та Незалежності та у селі Придуби.
Турійський район
З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Радовичі, Турія, селищах Луків, Турійськ
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