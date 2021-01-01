Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».З 9:00 до 13:00 світла не буде вул. 20-го Липня, Луцька, Кожедуба, Кобилянської, Гайдамацька, Василівськапровулках Парковий, Мирний, Ломоносова у Володимирі-Волинському, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-12, Чорновола, Шахтарська 3-12, Ковельська 110, Шухевича 69-77. З 10:00 до 17:00 відключать електропостачання на вулицях Новаківського, Я. Мудрого у райцентрі. З 13:00 і до кінця робочого дня світла не буде вул. Леонтовича, Ковельській, ВишенськогоПавлова, Гоголя, Сагайдачного, Борисоглібська, О. Хохол, Павлова, Яворницького.З 9:00 до 17:00 електропостачання не буде у домівках жителів сіл Дігтів, Нехвороща.З 9:00 до 17:00 свтіла не буде в селі Перемиль, а з 10:00 до 14:00 у селі Озірці.З 9:30 до 17:00 світла не буде у селах Завидів, Колонах, Верхнів.З 9:00 до 17:00 не буде світла в жителів вулиць Ковельська, 119а, Волі, Зелена, вул. Шабліовського (частково),вул. Миколи Островського, вул. Неродів (частково), Межова, вул. Олімпійська (частково), вул. Хотешівська (частково), а також у селі Малі Голоби,З 8:30 до 17:00 світла не буде у селі Клепачів, Гор'янівка. З 10:00 до 15:00 не буде світла у домівках жителів вулиць Зелена,буд.1-26, Європейська, Мічуріна,буд.1-30, Медвєвєва,буд.1-30, провул. Козацький у Ківерцях.З 9:00 до 17:00 відключать електропостачання для жителів сіл Бахів, Лапні, Доротище, Заріччя, Воля, Тойкут, Дубове, Мислина, Облапи, селища Голоби, міста Ковель.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Затурці, Бермешів, Н.Цевеличі,З 9:00 до 16:30 світла не буде у селі Струмівка, ГолишівЗ 9:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє в селах Олеськ, Римачі, Гуща, Омеляне.З 9:00 до 17:00 без еклетропостастчання залишаться жителі сіл Цир, Щитинь, Проходи, Рудка, Наїздово, Коновка, селища Любешів.З 10:00 до 17:00 не буде світла в селах Колодії, Криничне, Четвертня.З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: Гагаріна 6-12Грушевського 4, вул. Винниченка 20Маяковського 10-12, Шухевича 39-55, 2-22, вул. Мазепи, Героїв Крут,Шопена 9, Ломоносова 1-5,2; Киселя 1-3А, 2-12,З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулиці Партизанській у Ратному, а з 11:00 до 15:30 у селах Ведмеже, Березники, Мале Оріхове, Березники.З 9:00 до 17:00 не буде світла за адресами: вулиця Незалежності, 33, 47, Суворова, Садова, Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова, пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, Мостова,7-11, 8Березня,13-20, Гагаріна, 17-29 у Рожищі, а також у селищі Дубище, селах Топільне, Мар’янівка, Романів, Кроватка Ольганівка та Вічині.З 9:00 до 14:00 світла не буде в селищі Стара Вижва на вулицях Грушевського, Молодіжна та Незалежності та у селі Придуби.З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Радовичі, Турія, селищах Луків, Турійськ