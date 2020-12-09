Світлі, просторі, стильні: якими будуть кухні-студії у ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:00
Одні звикли до швидких сніданків просто біля плити та тостера. Інші - до неспішної кави у вітальні за прочитанням ранкових новин. Комусь зручно їсти на кухні, щоб під рукою був холодильник, а для когось справжнє задоволення від їжі - коли гарно сервірований стіл, свічки і легка музика…
Мабуть, саме через те, що навіть в одній родині буває стільки різних вподобань та звичок, з’явилися кухні-студії. Адже кухня, об’єднана із вітальнею, дозволяє кожному провести час за їжею так, як він хоче, і при цьому - бути разом з іншими членами родини. Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
ЯКІ ПЕРЕВАГИ КУХОНЬ-СТУДІЙ?
- більше місця;
- простір стає багатофункціональним: тут можна не тільки готувати та їсти, а й дивитися телевізор, грати в настільні ігри тощо;
- стає зручнішим приймати гостей: господині не потрібно постійно бігати на кухню, а приготування страв можна перетворити на розвагу;
- забути про їжу на плиті - практично нереально;
- більше можливостей для цікавих дизайнерських рішень.
У кухнях-студіях важливо правильно підібрати дизайн, щоб з одного боку - розділити зони приготування їжі та відпочинку, а з іншого - щоб загалом інтер’єр виглядав гармонійно.
КУХНІ-СТУДІЇ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
Приклади дизайну кухонь-студій в квартирах ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) підготувала студія РANDA.
Найчастіше кухню-студію облаштовують за наступним принципом: лінійний кухонний гарнітур вздовж однієї стіни, тоді стіл чи диван, який робить умовний поділ на зони, і решта території - вітальня. Проте PANDA запропонувала більш креативний підхід.
В одному із дизайнів немає візуального поділу на зони. Вздовж однієї стіни запропонували розташувати телевізор, тумба під яким переходить в кухонний гарнітур. Навпроти телевізора - диван, поруч - стіл із стільцями. Такий варіант кухні-студії найкраще підійде для людей, які звикли поєднувати прийом їжі та її приготування із переглядом телевізора чи іншим відпочинком.
Ще один варіант дизайну кухні-студії від PANDA - із кутовим гарнітуром. Зона приготування їжі тут займає мінімальну площу, а вітальня фактично об’єднана із коридором за рахунок прихованих дверей.
Зверніть увагу, до кінця лютого на квартири в ЖК “Амстердам” діють старі ціни та відразу дві акції:
- квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Деталі - за посиланням.
- квартири з 1 спальнею за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Деталі - за посиланням.
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Мабуть, саме через те, що навіть в одній родині буває стільки різних вподобань та звичок, з’явилися кухні-студії. Адже кухня, об’єднана із вітальнею, дозволяє кожному провести час за їжею так, як він хоче, і при цьому - бути разом з іншими членами родини. Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
ЯКІ ПЕРЕВАГИ КУХОНЬ-СТУДІЙ?
- більше місця;
- простір стає багатофункціональним: тут можна не тільки готувати та їсти, а й дивитися телевізор, грати в настільні ігри тощо;
- стає зручнішим приймати гостей: господині не потрібно постійно бігати на кухню, а приготування страв можна перетворити на розвагу;
- забути про їжу на плиті - практично нереально;
- більше можливостей для цікавих дизайнерських рішень.
У кухнях-студіях важливо правильно підібрати дизайн, щоб з одного боку - розділити зони приготування їжі та відпочинку, а з іншого - щоб загалом інтер’єр виглядав гармонійно.
КУХНІ-СТУДІЇ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
Приклади дизайну кухонь-студій в квартирах ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) підготувала студія РANDA.
Найчастіше кухню-студію облаштовують за наступним принципом: лінійний кухонний гарнітур вздовж однієї стіни, тоді стіл чи диван, який робить умовний поділ на зони, і решта території - вітальня. Проте PANDA запропонувала більш креативний підхід.
В одному із дизайнів немає візуального поділу на зони. Вздовж однієї стіни запропонували розташувати телевізор, тумба під яким переходить в кухонний гарнітур. Навпроти телевізора - диван, поруч - стіл із стільцями. Такий варіант кухні-студії найкраще підійде для людей, які звикли поєднувати прийом їжі та її приготування із переглядом телевізора чи іншим відпочинком.
Ще один варіант дизайну кухні-студії від PANDA - із кутовим гарнітуром. Зона приготування їжі тут займає мінімальну площу, а вітальня фактично об’єднана із коридором за рахунок прихованих дверей.
Зверніть увагу, до кінця лютого на квартири в ЖК “Амстердам” діють старі ціни та відразу дві акції:
- квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Деталі - за посиланням.
- квартири з 1 спальнею за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Деталі - за посиланням.
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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