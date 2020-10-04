У Луцьку в музеї експонують колекцію іграшок з кіндер-сюрпризів. ВІДЕО

Володимир Кришталь. Зараз усі експонати його родина передала на виставку в Музеї науки та техніки.



Колекціонувати іграшки з шоколадних яєць почали, коли у доньок зібралося декілька десятків мініатюрних забавок, говорить батько Володимир Кришталь. Деяким фігуркам 20 років, їх купували старшій Людмилі. Найновішим експонатам – кілька днів, їх брали для молодшої доньки – Анастасії.



Колекція налічує 320 іграшок. Було набагато більше, - каже колекціонер Володимир Кришталь. Іграшки, які дублювались - дарували друзям. Донька Анастасія розповідає, шоколадні яйця бувають різних розмірів, відповідно й іграшки в колекції - різних розмірів.



Частина іграшок – статичні фігури, деякі мають рухомі частини. Ці іграшки цікаві з точки зору історичного розвитку дизайну, розповідає директор Музею промислового дизайну Назар Ричук. Вперше у музей залучили експонати з приватної колекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад три сотні іграшок із кіндер-сюрпризів зібрала родина із Луцька. Колекцію поповнюють більше 20-ти років, розповів Суспільному лучанин. Зараз усі експонати його родина передала на виставку в Музеї науки та техніки.Колекціонувати іграшки з шоколадних яєць почали, коли у доньок зібралося декілька десятків мініатюрних забавок, говорить батько Володимир Кришталь. Деяким фігуркам 20 років, їх купували старшій. Найновішим експонатам – кілька днів, їх брали для молодшої доньки –Колекція налічує 320 іграшок. Було набагато більше, - каже колекціонер Володимир Кришталь. Іграшки, які дублювались - дарували друзям. Донька Анастасія розповідає, шоколадні яйця бувають різних розмірів, відповідно й іграшки в колекції - різних розмірів.Частина іграшок – статичні фігури, деякі мають рухомі частини. Ці іграшки цікаві з точки зору історичного розвитку дизайну, розповідає директор Музею промислового дизайну. Вперше у музей залучили експонати з приватної колекції.

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