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Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО

Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Цьогоріч зима дала можливість вдосталь насолодитися снігом, якого випало чимало. Луцька міська рада вирішила організувати для мешканців громади цікаве дозвілля, аби вони могли гарно і змістовно провести час.

Про це інформують на сайті Луцькради.

Уже другі вихідні поспіль у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбуваються ігри та розваги. Сьогодні розпочалися заходи із загальноміської акції “Ранкова гімнастика”.

Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО

Також відбувалися перегони на санчатах та веселі старти.

На мультифункціональному майданчику, що на вулиці Глушець, відбувалися змагання з флорболу, спортивні естафети та зимові розваги.

Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО

Родзинкою заходів став відкритий чемпіонат з лижних гонок на призи Луцького міського голови. На території центрального парку влаштували трасу, на якій змагалися більше півсотні учасників. На трасу виїхали як діти, які роблять лише перші кроки у спорті, так і досвідченні лижники. Найменшому учаснику чемпіонату виповнилося шість років, а найстаршому більше сімдесяти.

Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО
Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО

Такі змагання у нашому місті відбулися вперше, а за сприятливих погодних умов стануть традиційними.

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Теги: парк, лижі, санчата, сніг, розваги
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