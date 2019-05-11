Флорбол, змагання лижників та перегони на санчатах: лучани розважались у засніженому парку. ФОТО





Про це інформують на



Уже другі вихідні поспіль у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбуваються ігри та розваги. Сьогодні розпочалися заходи із загальноміської акції “Ранкова гімнастика”.





Також відбувалися перегони на санчатах та веселі старти.



На мультифункціональному майданчику, що на вулиці Глушець, відбувалися змагання з флорболу, спортивні естафети та зимові розваги.





Родзинкою заходів став відкритий чемпіонат з лижних гонок на призи Луцького міського голови. На території центрального парку влаштували трасу, на якій змагалися більше півсотні учасників. На трасу виїхали як діти, які роблять лише перші кроки у спорті, так і досвідченні лижники. Найменшому учаснику чемпіонату виповнилося шість років, а найстаршому більше сімдесяти.





Такі змагання у нашому місті відбулися вперше, а за сприятливих погодних умов стануть традиційними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч зима дала можливість вдосталь насолодитися снігом, якого випало чимало. Луцька міська рада вирішила організувати для мешканців громади цікаве дозвілля, аби вони могли гарно і змістовно провести час.Про це інформують на сайті Луцькради Уже другі вихідні поспіль у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбуваються ігри та розваги. Сьогодні розпочалися заходи із загальноміської акції “Ранкова гімнастика”.Також відбувалися перегони на санчатах та веселі старти.На мультифункціональному майданчику, що на вулиці Глушець, відбувалися змагання з флорболу, спортивні естафети та зимові розваги.Родзинкою заходів став відкритий чемпіонат з лижних гонок на призи Луцького міського голови. На території центрального парку влаштували трасу, на якій змагалися більше півсотні учасників. На трасу виїхали як діти, які роблять лише перші кроки у спорті, так і досвідченні лижники. Найменшому учаснику чемпіонату виповнилося шість років, а найстаршому більше сімдесяти.Такі змагання у нашому місті відбулися вперше, а за сприятливих погодних умов стануть традиційними.

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